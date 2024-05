Endless Love anticipazioni 29 maggio: Emir scopre chi ha rapito Nihan, Kemal in allerta

NEWS

Andrea Sanna | 28 Maggio 2024

Endless Love

Endless Love entra nel vivo con un nuovo imperdibile appuntamento. La serie turca, in onda su Canale 5. Ecco cosa succede nell’episodio del 29 maggio e dove vederlo: tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Endless Love 29 maggio

Iniziamo subito con le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 29 maggio. Qui a seguire la trama del nuovo episodio:

Emir si preoccupa per la sparizione di Nihan. Mentre informa la restante famiglia, riceve la chiamata di Taner. Gli rivela che è stato lui a ordinare il rapimento della pittrice.

La trama prosegue con Taner che promette di liberarla, ma a una sola condizione: se Emir lo aiuterà a scappare dalla prigione. Emir per tale motivo ne organizza un piano di fuga.

Nel mentre Kemal, dopo la brutta notizia ricevuta dal signor Hakki, ascolta il messaggio in segreteria lasciato da Nihan. Solo così si rende conto che qualcuno vuole farle del male e che è stata rapita.

Per questo Kemal si rivolge a Zehir. Ad aiutarlo anche Salih, che collabora alle ricerche. Cosa succederà ancora? Grazie alle prossime anticipazioni potrete scoprirlo.

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Se volete sapere dove e quando va in onda Endless Love, vi diamo tutte le risposte. Iniziamo con il dire che lo show viene trasmesso su Canale 5, ai seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

al dalle Il venerdì doppio appuntamento anche alle 23:30 circa.

doppio appuntamento anche alle circa. Poi il sabato e la domenica dalle 14:45.

Sappiamo anche quanti episodi ha Endless Love e quante stagioni ha Kara Sevda? La soap opera ha ben due stagioni da 35 e 39 puntate ciascuna. In Italia abbiamo più episodi visto la durata più breve di ogni appuntamento.

Endless Love dov’è ambientata? La serie televisiva è ambientata in Turchia.

Dove vederlo in TV e streaming

Infine ecco dove è possibile vedere tutta la serie Endless Love. Non solo su Canale 5. Se volete seguire la soap opera potete fare affidamento anche a Mediaset Infinity in streaming, sito o app.

Potete vederlo in diretta o in un secondo momento. In questo modo gli utenti possono restare sempre aggiornati sul serial. Sulla piattaforma si può trovare anche la trama e scoprire come finisce Endless Love.

Domani nuove anticipazioni!