Fedez rompe il silenzio e in queste ore commenta per la prima volta la nuova storia dell’ex moglie Chiara Ferragni

A distanza di mesi dalla fine del suo matrimonio, in queste ore Fedez ha commentato per la prima volta la nuova storia di Chiara Ferragni, che ormai è sempre più vicina a Giovanni Tronchetti Provera.

Le parole di Fedez

Sono trascorsi diversi mesi da quando Fedez e Chiara Ferragni hanno messo un punto definitivo al loro matrimonio. A seguito di una lunga crisi, il rapper e l’imprenditrice digitale hanno deciso di separarsi ufficialmente e in questi mesi hanno iniziato le pratiche per il divorzio. Nel mentre i due, dopo un momento iniziale di assestamento, poco a poco hanno iniziato a voltare pagina e di recente sono finiti al centro del gossip e della cronaca rosa.

Proprio il cantante per tutta l’estate è stato avvistato più volte in dolce compagnia e i suoi presunti flirt hanno fatto a lungo discutere. Di recente invece sembrerebbe che anche la Ferragni abbia ritrovato l’amore, stavolta al fianco dell’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera. La neo coppia solo in queste settimane è stata beccata insieme e pare che sia iniziato un nuovo capitolo per l’influencer.

Nelle ultime ore intanto, a sorpresa, a commentare la nuova storia di Chiara Ferragni è stato proprio Fedez. Tutto è iniziato quando il cantante è stato ospite della trasmissione radiofonica La Zanzara. Nel corso della chiacchierata il conduttore Giuseppe Cruciani ha fatto al cantante qualche domanda scomoda e non è mancato il capitolo Ferragni. Non tutti sanno che il programma va in onda dalla sede milanese del Sole24Ore, in un edificio non lontano da Palazzo Pirelli, dove si trova l’impero economico dei Provera.

A quel punto Cruciani, rivolgendosi al rapper, ha affermato: “Che effetto ti fa essere passato davanti a questo palazzo?”. Pronta la replica di Federico, che buttandola sull’ironia ha dichiarato: “Spero mi arrivino delle gomme a Natale, un cadeau”. La battuta del cantante non è ovviamente passata inosservata e in queste ore è diventata virale sul web.