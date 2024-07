Ecco a seguire tutte le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 3 luglio.

Vediamo subito tutte le anticipazioni per la puntata di Endless Love in programma il 3 luglio dalle 14:10 su Canale 5.

Hakki convince Kemal a ritirare le dimissioni. Questo porterà l’imprenditore a dover lavorare insieme a Nihan. Le cose non si fanno per nulla semplici, perché si tratta di un’iniziativa abbandonata a tempo.

Peraltro come riferiscono le anticipazioni dello show televisivo, Kemal teme che così Emir voglia utilizzare il progetto per poter nascondere alcune azioni illegali della sua compagnia.

Intanto Nihan inizia a nutrire dei sospetti sul rapporto tra Zeynep e suo marito. Per questo organizza una trappola con l’intento di cogliere in trappola la cognata. Riuscirà nel suo intento e cosa succederà nei prossimi episodi dell’amata serie turca di Canale 5?

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Mediaset per queste puntate della serie turca ha cambiato programmazione. Quando va in onda Endless Love? Ecco gli orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

al dalle Il venerdì in seconda serata alle 23:20.

Dunque nessun appuntamento nel weekend, come eravamo abituati recentemente.

E ancora: quanti episodi conta e quante stagioni ha? Abbiamo due stagioni da 35 e 39 episodi ciascuna.

Dove vederlo in TV e streaming

Dove vedere Endless Love in TV e streaming in italiano? I canali su cui seguire la serie sono Canale 5 e Mediaset Infinity.

La piattaforma dispone non solo della diretta per vedere gli episodi in contemporanea con Canale 5, ma anche poterli rivedere in un secondo momento.

In ogni episodio è presente una piccola trama che ci informa anche su come finisce Endless Love.

