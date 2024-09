Già noto per essere apparso in diversi spot televisivi, ecco chi è Michael Castorino del Grande Fratello: età e Instagram

Già l’abbiamo visto in qualche spot pubblicitario e nella vita fa l’attore e animatore. Scopriamo meglio chi è il concorrente del Grande Fratello Michael Castorino: età, vita privata e Instagram su di lui.

Chi è Michael Castorino

Nome e Cognome: Michael Castorino

Data di nascita: 15 luglio 1989

Luogo di nascita: Varese

Età: 35 anni

Altezza: 1 metro e 84 centimetri

Peso: Non conosciamo il peso

Segno zodiacale: Cancro

Professione: attore e animatore

Fidanzata: Michael non sappiamo se è fidanzato

Tatuaggi: Michael non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @michaelcastorino

Michael Castorino età, altezza e biografia

Sappiamo chi è Michael Castorino e quanti anni ha? Michael è nato il 15 luglio 1989 a Varese e la sua età è di 35 anni. Di che segno è? Castorino è del segno zodiacale del Cancro.

Quanto è alto e qual è il peso di Michael? Il concorrente del GF è alto 1 metro e 84 centimetri, ma non sappiamo il peso al momento.

Che lavoro fa Michael? Dopo gli studi al Liceo artistico, oggi è animatore e attore ed è comparso in diversi spot televisivi.

Vita privata

Scarse a ora le informazioni sulla vita privata di Michael Castorino del Grande Fratello. Sul sito Il Mondo di MeG trapela però che si è trasferito a Milano nel 2010 e da qui ha cominciato a lavorare come animatore.

Come persona si definisce affidabile e gioioso, ma anche allegro e molto solare.

È fidanzato Michael Castorino? A oggi non sappiamo se ha una fidanzata o se sia single. Non ha figli ma ha un cagnolino, un Jack Russel, che definisce tale.

Dove seguire Michael Castorino: Instagram e social

Per quanto riguarda invece la parte social possiamo dire che Michael Castorino oltre ad avere un profilo LinkedIn, è presente su Instagram e su Facebook. È presente anche con una pagina chiamata Il mondo di Meg.

Gli account in questione sono molto curati e pubblica tutto ciò che riguarda il suo lavoro, ma anche momenti in compagnia di amici. Ci sono degli scatti di alcune vacanze e non solo.

Carriera

Sulla carriera di Michael Castorino cosa sappiamo? L’attore dopo aver frequentato il Liceo artistico, si è appassionato alla recitazione e al lavorare con i bambini. Ma ha avuto modo di lavorare anche per un’agenzia di Management, TV, cinema ecc.

Peraltro per chi non lo sapesse ma anche avuto modo di apparire in diversi spot e lavora insieme alla cara amica, Giulia Ciaccio ne Il mondo di MeG. Si occupano di animazione per bambini, tra feste di compleanno, comunioni ecc.

A R101 ha rivelato alcune delle tante curiosità sul suo lavoro.

Spot con Michael Castorino

Durante la sua carriera, Michael Castorino ha prestato il suo volto a tantissimi spot televisivi, che si parli di Kinder o di Prime Video, o ancora i Bocconcini Matilde Vicenzi, Twix, Emmental Italia giusto per citarne qualcuno.

Michael Castorino al Grande Fratello 2024

Nuovissima esperienza per Michael Castorino, confermato come concorrente nel 2024 del Grande Fratello. Qui avrà modo di farsi conoscere e mettersi alla prova.

Chi conduce il Grande Fratello e chi sono gli opinionisti? Il reality show è condotto da Alfonso Signorini, coadiuvato dalla presenza delle due opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. In studio anche Rebecca Staffelli, inviata social.

I concorrenti del Grande Fratello

Al Grande Fratello 2024 chi sono i concorrenti che faranno parte del cast? Nella lista dei protagonisti troviamo i seguenti concorrenti: Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Luca Calvani, Michael Castorino e Tommaso Franchi.

Se questo era il cast degli uomini, chi sono le donne della Casa? Ecco i loro nomi: Amanda Lecciso, Clarissa Burt, Eleonora Cecere, Helena Prestes, Ilaria Clemente, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo e Shaila Gatta.

Il percorso di Michael Castorino al GF

Ufficializzato come concorrente del Grande Fratello, in questo paragrafo avremo modo di conoscere meglio il percorso di Michael Castorino nel programma.

1° settimana: Michael è entrato nella Casa del GF. (IN AGGIORNAMENTO)