Anticipazioni Endless Love 8 luglio

Tufan porta Zeynep in clinica. Sotto ordine di Emir la spinge ad abortire. Mentre Tufan si allontana per qualche istante, Zeynep fa l’incontro con Asu e le rivela cosa sta succedendo. Quest’ultima la aiuta a scappare via.

Entrambe però devono fare i conti con Kemal, contattato da Zeynep nel momento di urgenza. Per questo decidono di rivelargli che Zeynep, stremata dalle pressioni di Vildan ed Emir è caduta in depressione e ora, confusa, ha pensato di abortire.

Le anticipazioni di Endless Love informano che sempre Zeynep chiede ospitalità al fratello per qualche giorno. L’episodio termina con un incidente: l’auto su cui viaggiano Emir e Nihan perde il controllo per via dei freni fuori uso e finisce contro un albero.

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Se vi state chiedendo quando va in onda Endless Love, vi informiamo subito sugli orari precisi da seguire: tutte le puntate vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.

Mentre se invece volete sapere quanti episodi ha la soap, possiamo dirvi che la serie turca vanta due stagioni da 35 e 39 episodi ciascuna.

Dove vederlo in TV e streaming

Concludiamo infine con i dettagli che ci permettono di scoprire dove vedere Endless Love in TV e streaming. Per prima cosa diciamo che la serie va in onda su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

Oltre alle puntate indiretta disponibili in entrambi i canali indicati, sulla piattaforma c’è modo anche di rivedere le puntate, scoprire la trama e come finisce Endless Love.

