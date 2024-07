Da settimane si parla di un possibile ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne. Adesso però arriva la risposta definitiva, che ci svela quale sarà il futuro dell’ex Cavaliere all’interno del dating show.

La verità su Riccardo Guarnieri

Chi ha sempre seguito Uomini e Donne sa bene che uno dei protagonisti assoluti del dating show è stato Riccardo Guarnieri. L’ex Cavaliere del Trono Over, che da ormai più di un anno ha lasciato il programma, ha fatto discutere in particolare per via della turbolenta relazione con Ida Platano, andata avanti per diverso tempo tra numerosi tira e molla. Qualche mese fa nel mentre l’ex Dama ha deciso di rimettersi in gioco e ha così scelto di tornare all’interno della trasmissione, stavolta nelle vesti di tronista.

Le cose per Ida tuttavia non sono andate come sperato e qualche settimana fa la Platano ha lasciato il dating show da sola. Di recente intanto sono partiti i rumor sulla prossima edizione del programma di Maria De Filippi, che farà ritorno su Canale 5 a settembre. Alcuni insistenti gossip hanno anche parlato di un possibile ritorno di Riccardo e in molti si sono così chiesti cosa sarebbe accaduto. Adesso però sembrerebbe arrivare la risposta a questa domanda.

Nonostante i fan stiano sperando di rivedere l’ex Cavaliere del Trono Over, pare che le aspettative verranno deluse. A oggi infatti Riccardo Guarnieri sembrerebbe essere felicemente fidanzato ed è escluso dunque un suo ritorno a Uomini e Donne.

Di recente intanto si è anche parlato della possibilità di rivedere Ida per la seconda volta sul trono dopo l’esperienza non andata a buon fine. In più negli ultimi giorni si mormora anche di un possibile addio di Gemma Galgani, dopo ben 14 anni di permanenza all’interno del programma. Ma cosa accadrà dunque a settembre? Non resta che attendere per saperne di più sulla nuova edizione del dating show.