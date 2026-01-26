Engin Akyürek è l’attore che interpreta Thir in Io sono Farah. Conosciamolo meglio

Se siete fan delle serie turche e di Io sono Farah e volete conoscere meglio Engin Akyurek, l’attore che interpreta Tahir, siete nel posto giusto. Conosciamolo meglio in questa scheda tra età, altezza, vita privata, moglie e Instagram dove seguirlo.

Chi è Engin Akyurek

Nome e Cognome: Engin Akyurek (in turco Engin Akyürek)

Data di nascita: 12 ottobre 1981

Luogo di nascita: Provincia di Ankara (Turchia)

Età: 44 anni

Altezza: 1 metro e 90 centimetri

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: attore e scrittore

Fidanzata/Moglie: Engin non sappiamo sa ho meno una fidanzata/moglie

Profilo Instagram: @enginakyurek

Engin Akyurek età e biografia

Come si chiama l’attore che veste i panni di Tahir in Io sono Farah? Lui si chiama Enging Akyurek e a proposito della sua biografia sappiamo che è nato il 12 ottobre 1981 sotto il segno zodiacale della Bilancia. L’età è di 44 anni. È del segno zodiacale della Bilancia.

Quanto è alto Engin? L’attore ha un’altezza pari a 1 metro e 90 centimetri circa. Non è noto il peso.

Per quel che riguarda il percorso di studi sappiamo che è laureato in lingue e storia presso l’Università di Ankara.

Vita privata

Chi è la moglie di Engin Akyurek? Della vita privata di Engin, le notizie a disposizione sono piuttosto scarse.

L’attore, infatti, è noto per la sua riservatezza e per il suo atteggiamento discreto lontano dal gossip. Al momento non è noto se abbia o meno una fidanzata o moglie o se, invece, è single.

Dove seguire di Engin Akyurek Tahir di Io sono Farah: Instagram e social

Sui social l’unico account presente di Engin Akyurek, Tahir di Io sono Farah, è sulla piattaforma di Instagram. Ha un gran bel numero di utenti al suo seguito, con i quali condivide tutto quello che riguarda i suoi progetti lavorativi. Più schivo sul fronte della vita privata.

Carriera

Engin Akyurek è uno degli attori più amati del panorama televisivo turco, noto per ruoli iconici come Kerim Ilgaz in Fatmagül’ün Suçu Ne? e il commissario Ömer Demir in Kara Para Aşk, serie disponibile su Netflix Italia con il titolo Black Money Love.

La sua carriera ha avuto inizio nel 2004 dopo aver vinto il talent Turkiye’nin Yildizlari, che gli ha aperto le porte della tv con la serie Yabancı Damat. Il debutto al cinema due anni dopo con Kader, per cui riceve il premio come miglior attore emergente.

Dopo altri ruoli in TV, Engin Akyurek ha avuto grande successo come protagonista in Bir Bulut Olsam, ma è con Fatmagül nel 2010 che ha conquistato fama internazionale. A seguire film e serie di successo, come Bi Küçük Eylül Meselesi e, nel 2014, il ruolo di Ömer in Kara Para Aşk, che gli è valso premi internazionali e una nomination agli Emmy Awards, primo attore turco a ottenerla.

Nel 2019 poi ha interpretato Sancar Efeoğlu in Sefirin Kızı, serie di grande impatto anche all’estero, segnata dall’uscita di scena di Neslihan Atagül e dall’arrivo di Tuba Büyüküstün. Il suo ruolo e la scelta di proseguire le riprese hanno rafforzato l’affetto del pubblico.

Negli anni successivi recita in Ölene Kadar, Çocuklar Sana Emanet, Bir Aşk İki Hayat e Yolun Açık Olsun (Netflix), dove ha interpretato un ex capitano dell’esercito affetto da stress post-traumatico. Sempre nel 2022 Engin ha debuttato su Disney Plus con la serie Kaçış (La Fuga), da lui stesso ideata e scritta, in cui ha interpretato un reporter di guerra caduto nelle mani di un’organizzazione estremista.

Nel 2023 poi ha avuto il ruolo di protagonista di Adım Farah, accanto a Demet Özdemir. La serie, remake turco di The Cleaning Lady, è arrivata in Italia con il titolo Io sono Farah, trasmessa su Canale 5 da luglio 2025.

Oltre alla recitazione, Akyürek è anche scrittore. Ha pubblicato due raccolte di racconti: Sessizlik (Silenzio, uscito in Italia nel 2025) e Zamansız (Senza tempo), entrambe tradotte in varie lingue. I proventi sono destinati a progetti benefici. Ha collaborato anche con la rivista letteraria Kafasına Göre, da lui co-fondata.

Dal 2021 è stato testimonial di Shell Türkiye e nel 2025 volto della campagna turistica Go Türkiye. È protagonista, insieme ad Afra Saraçoğlu, della miniserie I Love Istanbul, una dichiarazione d’amore alla città in chiave romantica e tecnologica.

Peraltro è protagonista su Netflix nella serie Old Money, accanto ad Aslı Enver, che esplora il contrasto tra nuove ricchezze e aristocrazia tradizionale. A settembre 2025 arriverà anche Bereketli Topraklar (Terre Fertili), una nuova serie tratta da due romanzi classici, in cui interpreterà Ömer Bereketoğlu, erede di una famiglia segnata da rivalità e segreti.

Programmi TV

L’inizio della carriera di Engin Akyurek ha avuto inizio proprio grazie a un programma televisivo. Ma vediamo nel dettaglio, qui a seguire.

Turkiye’nin Yildizlari

Come detto Engin ha preso parte anche a dei programmi televisivi e il suo debutto è stato nel 2004, quando ha vinto Turkiye’nin Yildizlari, che gli ha permesso poi di avere un ruolo nella serie Yabanci Damat.

Film e serie TV

Nel dettaglio ecco i film in cui ha recitato Engin Akyurek nel corso della sua carriera:

Kader (2006); Bi Küçük Eylül Meselesi (2014); Çocuklar Sana Emanet (2018); Bir Aşk İki Hayat (2019) e Yolun Açik Olsun (2022)

Ma non solo. Delle serie TV che l’hanno visto protagonista, invece, ricordiamo:

Yabancı Damat (2004-2007); Karayilan (2007-2008); Bir Bulut Olsam (2008-2009); Fatmagül’ün Suçu Ne? (2010-2012); Kara Para Aşk (2014-2015); Ölene Kadar (2017); Sefirin Kızı (2019); Kaçış (2022); Adım Farah (2023), Old Money – (2025)

Engin Akyurek è Tahir di Io sono Farah

Nella serie TV Io sono Farah (Adım Farah) nel 2023 Engin Akyurek nei panni di Tahir ha condiviso il set con l’amatissima attrice e collega Demet Özdemir (nel ruolo di Farah).