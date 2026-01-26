Il giovane portiere classe 2007 lascia il Benevento per la Primavera biancoceleste: ecco la storia e il legame con il cantante

Sono ore intense in casa Lazio. Dopo il pareggio contro il Lecce e il comunicato ufficiale che ha confermato la permanenza di Alessio Romagnoli, il club biancoceleste guarda anche al futuro, concentrandosi sul settore giovanile. È infatti vicino l’arrivo di Luigi D’Alessio, giovane portiere classe 2007, attualmente di proprietà del Benevento. Un nome che non passa inosservato: Luigi è infatti pronipote del celebre cantante Gigi D’Alessio.

Calciomercato Lazio: rinforzo tra i pali dal Benevento

Estremo difensore di prospettiva, D’Alessio non ha ancora collezionato presenze nel campionato Primavera 2 in questa stagione, ma ha disputato una gara di Coppa Italia Primavera, nella quale ha incassato due reti. Nonostante la giovane età, è stato anche convocato in Serie C dall’allenatore del Benevento Floro Flores, segnale della fiducia riposta nel suo percorso di crescita.

Non solo musica: il legame di parentela con lo “zio” Gigi

Il legame familiare con il noto artista è stretto: Pietro D’Alessio, nonno di Luigi, è il fratello di Gigi. Proprio il cantante, in occasione della firma del giovane con il Benevento, aveva scritto sui social con affetto e ironia: «Da oggi si dirà: “para Gigi D’Alessio”. In bocca al lupo, cuore di zio».

Il futuro in biancoceleste: l’obiettivo è Formello

Ora per Luigi D’Alessio si profila una nuova avventura in biancoceleste, con l’obiettivo di crescere e mettersi in mostra nel vivaio della Lazio. Il giovane talento cercherà di scalare le gerarchie e dimostrare che il suo nome, oltre che per la parentela illustre, merita di brillare nel calcio che conta.

