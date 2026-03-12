Dopo una lunga lotto contro un tumore al pancreas, poco fa è arrivata la triste notizia della morte di Enrica Bonaccorti: la conduttrice aveva 76 anni.

Addio ad Enrica Bonaccorti

Lutto nel mondo dello spettacolo. Poco fa è infatti arrivata la triste notizia della morte di Enrica Bonaccorti. La conduttrice, che ha fatto la storia della televisione italiana, si è spenta oggi, giovedì 12 marzo, all’età di 76 anni, dopo aver combattuto a lungo contro un tumore al pancreas.

Solo lo scorso settembre, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, la presentatrice e attrice aveva rivelato al mondo la sua malattia, facendo sapere di aver iniziato una difficile battaglia. In seguito, a fine gennaio, nel corso di un’intervista a Verissimo, la Bonaccorti aveva dato aggiornamenti sulla malattia, affermando: «Speravo di stare meglio e invece ho ripreso la chemio, il tumore non si è ridotto. Ci sono giorni in cui va bene e giorni in cui va molto male, ma devo andare avanti così».

Poco fa però è arrivata la notizia che nessuno si aspettava di leggere: Erica Bonaccorti è morta e si è spenta circondata dall’affetto dei suoi cari.

La redazione di Novella2000.it si unisce nel salutare con affetto Enrica e nell’inviare un caloroso abbraccio a tutta la sua famiglia.

