Dopo essere già stato annunciato nel cast di Canzonissima, uno dei concorrenti fa dietrofront e rivela quale sarà il suo ruolo.

Cosa succederà a Canzonissima

Manca poco più di una settimana alla partenza della nuova edizione di Canzonissima. Lo storico format Rai farà ritorno sul primo canale sabato 21 marzo e alla conduzione ci sarà Milly Carlucci. Solo pochi giorni fa la presentatrice, tramite uno spot pubblicitario, ha anche annunciato il cast di concorrenti che settimana dopo settimana si metterà alla prova con questa nuova esperienza. Tuttavia nelle ultime è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha attirato l’attenzione del web.

Pare infatti che uno dei concorrenti già annunciati abbia fatto dietrofront. Parliamo di Riccardo Cocciante, che era stato il primo nome svelato dalla Carlucci. Nel corso di un’intervista con Ansa, il celebre cantautore ha annunciato che non sarà in gara a Canzonissima, pur facendo parte del cast della trasmissione. Il cantante, spiegando quale sarà il suo vero ruolo, ha fatto sapere che parteciperà al programma come ospite speciale e in merito ha dichiarato:

«Non sarò concorrente, sono ospite speciale, che è molto diverso. A quest’età non mi sembra il caso di mettermi in concorso, non l’ho fatto per Sanremo – dove andrei come ospite -, non vedo perché dovrei farlo per Canzonissima».

Attualmente però non è chiaro se Cocciante sarà ospite fisso a Canzonissima o se invece si tratterà di un’apparizione unica. Ciò che è certo è che la voce di Bella senz’anima non sarà tra i concorrenti del programma, nonostante l’annuncio di qualche giorno fa. Nel mentre cresce l’attesa per la prima puntata della trasmissione, che di certo non deluderà le aspettative del pubblico.

