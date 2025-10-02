Dopo mesi di silenzio, Enrica Bonaccorti ha raccontato per la prima volta in TV al TG1 la diagnosi di tumore al pancreas: “Ho ricevuto una bella tegola in testa, ma la mia forza è mia figlia”.

Enrica Bonaccorti parla del tumore al pancreas

Dopo una lunga assenza dalla televisione e dai social, Enrica Bonaccorti è tornata a farsi sentire. Lo ha fatto prima con un post su Instagram, poi per la prima volta in TV durante un’intervista toccante al TG1, dove ha raccontato la sua battaglia contro il tumore al pancreas.

“Mi ero sempre detta che se mi fosse capitata la stessa cosa di Eleonora Giorgi, non sarei mai stata capace di affrontarla come lei. Adesso non so cosa dire se non che è capitato davvero”, ha scritto su Instagram, rivelando una diagnosi arrivata mesi fa.

Nel servizio andato in onda al TG1, a cura della giornalista Daiana Paoli, Enrica Bonaccorti ha condiviso le sue prime reazioni alla scoperta della malattia: “Mi sono come congelata: non ho provato né paura né tristezza, ma solo l’assenza, come un lungo letargo a occhi aperti”.

La conduttrice ha spiegato che la sua prima esigenza è stata quella di scusarsi con le tante persone da cui era scomparsa senza spiegazioni, tra amici e pubblico. Con grande lucidità e sensibilità, Enrica Bonaccorti ha descritto il difficile percorso che sta affrontando:

“Non sono disperata, non ho neanche tante speranze, ma insomma non sono disperata. Le cure che faccio sono pesanti, ma sto reagendo molto bene. Ho una bella parrucchetta in testa”.

Nel corso dell’intervista, la Bonaccorti ha ricordato di aver pensato subito a Eleonora Giorgi. Anche l’attrice è stata colpita dallo stesso tumore: “L’organo che è stato colpito è lo stesso. Oggettivamente è una situazione molto difficile. Lei aveva uno spirito, una forza, io non credo che sarò mai così”.

Nonostante la “tegola in testa”, come lei stessa l’ha definita, Enrica Bonaccorti vuole affrontare la malattia con calma circondata dalle persone che ama: “La mia unica ragione di vita è mia figlia, per cui averla così vicina mi dà molta forza”.

Dopo mesi di silenzio, Enrica #Bonaccorti ha rivelato di avere un #tumore attraverso una foto sui social. Oggi per la prima volta al TG1: “Ho deciso di reagire, condividere mi fa stare meglio”. L’ha incontrata Daiana Paoli.#Tg1 Daiana Paoli pic.twitter.com/56WfrKTLjE — Tg1 (@Tg1Rai) October 1, 2025

A Enrica e a sua figlia va il nostro più sincero abbraccio.