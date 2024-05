Le sorelle Valli insieme, Ludovica esclusa: “Sono spettatrice, scopro dai social quando si vedono”

Social

Andrea Sanna | 15 Maggio 2024

Ludovica Valli

In risposta ad alcuni utenti Ludovica Valli ha commentato l’uscita tra le due sorelle Beatrice ed Eleonora, da cui lei è stata ‘esclusa’: “Sono una spettatrice, scopro dai social quando sono insieme”. Una frecciatina che non è sfuggita ai fan.

Ludovica Valli sulle sorelle: “Scopro dai social quando si vedono”

Tra i gossip e i racconti della giornata odierna, c’è spazio anche per Ludovica Valli. Dopo Verissimo, l’influencer è tornata a parlare del rapporto con le due sorelle, Beatrice ed Eleonora.

Tra le due ex protagoniste di Uomini e Donne (facciamo riferimento chiaramente a Ludovica e Beatrice Valli) c’è sempre stato un legame particolare che ha destato la curiosità di molti. Già a Verissimo, Ludovica ha fatto sapere di avere un legame con sua sorella, ma non così forte come si potrebbe pensare. Ha spiegato anche di averci provato più volte ma non con i risultati sperati.

Per la festa della mamma, per esempio, Beatrice ed Eleonora hanno condiviso del tempo insieme, ma con loro non c’era Ludovica Valli. Qualcuno le ha chiesto su Instagram come mai non abbia trascorso del tempo insieme a loro. Per questo l’ex volto di Uomini e Donne ha fatto chiarezza e non ha mancato di lanciare una frecciata:

“Credo di avere risposto spesso a questo tipo di domande. Ma, a prescindere, sono una spettatrice (dopo 26 anni, quest’anno 27esimo anno per scelta mi viene quasi da dire) quanto voi della loro vita”. Ludovica Valli ha aggiunto: “Come il 99% delle volte è successo, ho scoperto dai social che oggi erano insieme. Ma ripeto, a prescindere, va benissimo così. Io sto bene, anche loro vedo che stanno bene. Non dovreste farvi nemmeno voi problemi”.

Le risposte di Ludovica Valli su Instagram

Ma non solo. Qualcun altro ha anche accusato Ludovica di “fare la vittima”. Ma tal proposito però la Valli ha replicato: “No, mi piace dire la verità”.

C’è da dire che peraltro che anche Beatrice in più occasioni ha detto di essere più vicina a sua sorella Eleonora, rispetto a Ludovica Valli. Non è mai stata propensa a parlare di questo argomento, ma ha precisato che tra loro non non c’è mai stato un litigio, semplicemente è più legata a Eleonora: “Questo non significa che non ci sia per l’una o per l’altra o che non ci sia rispetto”, aveva detto.

Dopo quest’ultima esternazione di Ludovica Valli, vedremo però se Beatrice deciderà o meno di intervenire.