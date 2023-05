NEWS

Qualche settimana fa Christopher Leoni aveva raccontato di aver sorpreso Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini in atteggiamenti intimi a L’Isola dei Famosi 2023. Fino ad oggi, però, erano soltanto voci che non avevano ricevuto alcuna conferma e smentita.

A parlarne in queste ultime ore, dopo il loro ritiro, sono stati proprio i diretti interessati. Alessandro e i compagno sono stati ospiti de L’Isola Party, programma di Mediaset Infinity, che va in onda in streaming con la conduzione di Andrea Dianetti e Giorgia Palmas.

L’ex allievo di Amici ha cominciato dicendo: “Lui dice che vi ha sorpresi in un momento di coccole…“. Alessandro Cecchi Paone lo interrompe e afferma: “Ma che coccole, se**o“. A questo punto prende la parola Simone: “Era vero se**o notturno“. Poi l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 2023 continua:

“Confermo, però posso dire? Questa cosa è stata usata male. Prima di tutto non eravamo davanti a tutti ma eravamo spostati. Stavamo dall’altra parte della spiaggia. Erano le quattro di mattina. Gli occhi non erano indiscreti, ma discreti. Cioè, sono venuti lì a guardarci. Per forza, io non so uno… Ma Alessandro neanche…”.

Qui sopra potete vedere il video della conversazione. Non ci resta che aspettare la puntata di questa sera de L’Isola dei Famosi 2023 per scoprire cosa accadrà e chi sarà eliminato. Continuate a seguirci per tante altre news.