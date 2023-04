NEWS

Andrea Sanna | 28 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Isola – Enrico Papi risponde ai rumor

È incerto il futuro di Enrico Papi come opinionista a L’Isola dei Famosi? In queste ultime ore si è parlato di un suo presunto e imminente addio alla trasmissione e lui sui social, a modo suo, ha risposto. Ma cosa sta succedendo e perché si è giunti a tali considerazioni? Facciamo il punto della situazione.

TV Blog ha lanciato una notizia, secondo cui ci sarebbero delle frizioni tra Ilary Blasi ed Enrico Papi. Il noto sito ha svelato che la conduttrice avrebbe chiesto agli autori di placare, in qualche modo, la troppa esuberanza da parte dell’opinionista durante uno stacco pubblicitario.

Nonostante tutto, però, durante la puntata sembrava che tutto stesse andando per il verso giusto e i due hanno scherzato e fatto battute senza troppi problemi. Ma Pipol Gossip nel pomeriggio di ieri ha lanciato un nuovo scoop. Secondo la pagina Instagram Enrico Papi potrebbe lasciare la trasmissione già dalla prossima puntata.

Questo perché pare che un gesto compiuto dall’opinionista, ovvero quello di strappare dalle mani la busta dell’eliminato a Ilary Blasi (seppur per gioco) non sarebbe piaciuto alla conduttrice, ma tantomeno agli autori e ai piani alti. E ancora: “Le critiche feroci e le mancanze di rispetto in studio stanno scaldando gli animi. Non è escluso che lo stesso Papi possa abbandonare già da lunedì. Le riunioni accesissime sono in corso”.

Un rumor chiaramente da prendere con le pinze, che non trova alcun tipo di conferma da parte dei diretti interessati. Novella2000.it in ogni caso si rende disponibile nel caso in cui Enrico Papi e chi di dovere volessero intervenire per fare chiarezza.

Ma Enrico Papi come ha reagito? Sui social ha postato un video nelle storie, condiviso poi anche su Instagram, in cui si mostra sorridente e particolarmente tranquillo.Questo potrebbe essere dunque un segnale che non ci sia nulla di cui preoccuparsi.

Vi ricordiamo infine che L’Isola dei Famosi torna con una nuova puntata eccezionalmente il 2 maggio, come annunciato in trasmissione da Ilary Blasi. Dunque stavolta il programma andrà in onda di martedì, anziché lunedì come siamo stati abituati e dalla successiva tornerà con la programmazione classica.

Vedremo, tra l’altro, se nella prossima puntata Enrico Papi dirà o meno qualcosa circa le indiscrezioni emerse in questi giorni sul suo conto.