1 Le parole di Enula Bareggi

Nel corso della quarta puntata del Serale di Amici 20, ad essere eliminata è stata inaspettatamente Enula Bareggi. La cantante, che fin dal primo momento ha conquistato il cuore dei professori e del pubblico, ha così dovuto lasciare il talent show, nonostante in molti non si siano trovati d’accordo con la scelta dei tre giudici. L’allieva di Rudy Zerbi è così tornata alla sua vita di sempre, e proprio in queste ore si è raccontata nel corso di una bellissima intervista per Tv Sorrisi & Canzoni. Durante la chiacchierata Enula ha parlato non solo del suo percorso all’interno della scuola, ma ha anche fatto un pronostico sui possibili vincitori di Amici 20. A domanda diretta sul probabile trionfatore, la Bareggi fa i nomi di Giulia Stabile, Sangiovanni e Deddy. Queste le sue dichiarazioni:

“Chi vincerà Amici? Probabilmente Giulia o Sangiovanni o Deddy”.

Ma non solo. Scopriamo cosa racconta Enula Bareggi in merito al suo percorso all’interno della scuola di Amici 20 e alla sua eliminazione:

“Il tempo nella scuola non è il tempo che c’è nella vita reale, lì dentro una settimana sembra un mese, vivi a mille, non ti fermi mai e tutto quello che vivi viene amplificato. Se mi guardo indietro sono stati cinque mesi velocissimi, ma a livello di intensità sono stati come un anno. Oggi, dopo una settimana, mi sembra di essere stata eliminata da novant’anni. Quando sono uscita ho detto che mi faceva paura quello che min aspettava fuori. Perché non esci solo da una scuola, ma anche da un talent. La paura era: ‘Esco di qui e cosa succederà? Sparirò? Andrò avanti?’. Io sono sempre Enula, ma è come tornare da un viaggio in un posto dove hai trascorso tanto tempo e trovare una nuova realtà. Già prima che entrassi mi chiedevo chissà ‘se riusciranno a capirmi, a capire il mio mondo'”.

Non è tutto. Enula Bareggi infatti parla anche dei progetti futuri. Scopriamo le sue dichiarazioni.