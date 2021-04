1 Enula Bareggi parla di Alessandro

Sono passati alcuni giorni ormai da quando Enula Bareggi ha lasciato la scuola di Amici 20. Inaspettatamente infatti, contro ogni previsione, la cantante è stata eliminata nel corso della quarta puntata del Serale, e ad oggi è tornata alla sua vita di sempre. Tuttavia in breve l’allieva di Rudy Zerbi è immediatamente finita al centro del gossip, e sul web si è a lungo parlato di lei. Tutto è iniziato quando dopo la sua uscita dalla scuola di Maria De Filippi Enula è stata beccata in compagnia di Leo Gassman. Come in molti sapranno in passato i due avevano avuto una relazione, e si è così ipotizzato che ci fosse un ritorno di fiamma tra gli artisti, che tuttavia al momento non è stato ancora confermato.

Nel mentre però tanti altri a quel punto si sono chiesti cosa ci fosse dunque tra Enula Bareggi ed Alessandro Cavallo, attuale concorrente di Amici 20. Come sappiamo infatti negli ultimi mesi la cantante e il ballerino si sono particolarmente avvicinati, al punto che in molti ipotizzavano che ci fosse del tenero. Anche al momento dell’eliminazione di Enula, Alessandro ha stretto forte l’allieva di Zerbi, sussurrandole: “Sei speciale”. Adesso però a fare chiarezza sul rapporto con Cavallo è la stessa Bareggi. Nel corso di un’intervista per Tv Sorrisi & Canzoni, Enula ha svelato come stanno le cose con il ballerino, affermando come in realtà tra loro ci sia solo una bella amicizia. Queste le sue dichiarazioni:

“Tra me e Alessandro c’è solo una bella amicizia. Io credo che tutti noi siamo speciali, che ognuno di noi ha una luce incredibile”.

Pare dunque che tra Enula Bareggi e Alessandro Cavallo non ci sia altro che amicizia. Che dunque la cantante abbia il cuore altrove? In attesa di saperne di più, rivediamo le parole dell’ex allieva di Amici sul suo percorso all’interno della scuola.