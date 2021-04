2 Enula tra Alessandro e Leo Gassman

L’uscita di Enula da Amici 20 non è passata di certo inosservata. La cantante ha infatti perso l’ultimo scontro con Tancredi ed è stata costretta ad abbandonare il talent show al termine della quarta puntata. Dopo poche ore dalla sua uscita, la Bareggi ha fatto parlare di sé a causa di alcuni indizi individuati dai fan. In particolare in molti hanno notato che nelle stories della ragazza è apparso il cane di Leo Gassman, quello che per molti era considerato il suo ex fidanzato.

Infatti in passato, quando era ancora una sconosciuta, Enula era stata paparazzata in compagnia del “figlio d’arte” ed era stata indicata come sua fidanzata. All’interno della scuola di Maria De Filippi però la cantante ha iniziato un’amicizia particolare con il ballerino Alessandro Cavallo. Chi segue il daytime si è senz’altro accorto della complicità tra i due e anche durante il suo addio alla casetta, la Bareggi ha trascorso diverso tempo in compagnia del concorrente. Come se non bastasse, i seguaci più attenti hanno notato un particolare sull’abbigliamento indossato dalla cantante durante la sua uscita.

Durante la prima intervista rilasciata dopo l’eliminazione e nel momento della sua separazione dai compagni, Enula indossava sia la felpa che il giubbino di Alessandro. Una volta fuori dal talent però, la ragazza è andata a casa di Gassman e ha dato indirettamente il via alla macchina del gossip. Qual è la verità? Alessandro ed Enula sono ancora una coppia e si rivedranno quando anche il ballerino uscirà dal programma? Leo e la cantante sono semplicemente due ex fidanzati rimasti in buoni rapporti?

Restiamo in attesa di ulteriori risvolti o di comunicazioni ufficiali da parte dei diretti interessati per venire a capo di questa faccenda amorosa che sta interessando sempre più persone…

