1 Le rivelazioni di Enula

Negli ultimi mesi il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di fare la conoscenza di Enula Bareggi. Come sappiamo infatti la cantante ha partecipato ad Amici 20 e fin da subito è entrata nel cuore dei telespettatori e del web. Tuttavia solo qualche giorno fa, nel corso della quarta puntata del Serale, l’allieva di Rudy Zerbi ha dovuto lasciare il talent show, a poche settimane dalla finale. Nel mentre in queste ore la Bareggi si è raccontata in una lunga intervista per Tv Sorrisi & Canzoni, durante la quale ha rivissuto il suo esordio in tv e i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Non tutti infatti che qualche anno fa la cantante ha partecipato a Io Canto, talent show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Le cose però non andarono come previsto in quella circostanza. Ecco cosa svela in merito:

“A 13 anni ho partecipato a Io Canto, condotto da Gerry Scotti. Avevo fatto i provini, ero stata presa, sono andata in trasmissione, mi sono seduta con i bambini, ma non ho cantato. Non riuscivo a cantare in pubblico, mi emozionavo tantissimo, sbagliavo le canzoni, sbagliavo il testo. Non ero pronta. Con il tempo sono riuscita a prendere coraggio e a farcela”.

Ma non solo. A seguito del suo esordio a Io Canto, qualche mese fa, prima di arrivare ad Amici 20, Enula ha partecipato ad AmaSanremo, con la speranza di ottenere un posto tra le Nuove Proposte di Sanremo 2021. In quell’occasione la Bareggi ha presentato il brano Con(Torta), cantato poi ad Amici, che in queste settimane sta ottenendo un successo pazzesco. Anche in quella circostanza però le cose non vanno bene e la cantante viene eliminata:

“Qualche mese fa ho tentato anche AmaSanremo con il brano “Con(Torta)”. È successo poco prima di Amici, mi sono presentata e mi hanno preso tra i primi 60, ma non sono andata oltre. Questa cosa mi aveva spezzato il cuore, mi dicevo: “Non farò più niente”. In quel momento lì pensavo di essere distrutta. E invece la vita è sempre pronta a sorprenderci”.

Poche settimane dopo però Rudy Zerbi nota Enula e la porta ad Amici! Scopriamo svela la cantante in merito.