Uomini e Donne: ennesimo scontro di fuoco tra Enzo Capo e Pamela Barretta su Instagram

Lo scontro social tra Enzo Capo e Pamela Barretta prosegue inesorabile. Dopo la relazione nata tra i due a Uomini e Donne e la conseguente rottura, non hanno fatto altro che lanciarsi frecciatine tramite il web.

Già qualche tempo fa Pamela ha attaccato Enzo dandogli del morto di fama, sia durante che dopo la puntata del programma. Ma non solo. La stessa ha aggiunto anche come il cavaliere si trovi a vivere una relazione (con una certa Lucrezia Massimo di Stoccarda) nonostante la sua presenza nella trasmissione e come la scelta di Enzo Capo ora cadrà su Valentina Autiero.

Ma è su Instagram che sono nate le forti accuse che la Barretta e Capo si sono scambiati reciprocamente.

Nell’ultimo round, verificatosi nei vari profili Instagram, hanno tirato in ballo anche altre persone, tra cui la dama Valentina (come vedremo in seguito), presente insieme a loro nel parterre di del dating show di Canale 5.

Sebbene ci sia ancora grande mistero sulla situazione attuale di Enzo e non è chiaro se lui e Lucrezia siano o meno tornati insieme, il cavaliere sui social è tornato alla carica e ha chiamato in causa anche altre dame e cavalieri di Uomini e Donne, come Amedeo Venza, Cristina Incorvaia, molto amici di Pamela Barretta.

La scorsa volta a dare il via alle danze è stata la dama, stavolta è invece Enzo Capo che ha voluto dimostrare come Lucrezia abbia fatto il provino per il programma il 26 giugno, prima di conoscerlo e che fino a quel momento si erano solo sentiti telefonicamente.

A quel punto a rispondere su Instagram è stato Amedeo Venza che ha condiviso una foto del 27 giugno e che vede Enzo Capo e Lucrezia molto vicini e intimi. Da qui la replica del cavaliere che si è detto stufo delle accuse nei suoi confronti, fino al commento, con tanto di replica, a Cristina Incorvaia…

Ma lo scontro accesissimo tra le parti non è di certo finito qui…..