Arriva la dura critica di Enzo Paolo Turchi a Shaila e Lorenzo e alla coppia di Temptation Island, Federica e Alfonso. Insomma il coreografo ne ha avuti davvero per tutti.

Enzo Paolo Turchi è stufo e lo dice apertamente

Enzo Paolo Turchi, così come Maria Vittoria Minghetti, dal ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato dalla Spagna (dove ora è arrivato Tommaso Franchi) è sempre stato contrariato e indispettito dai comportamenti avuti. In più occasioni si è espresso in maniera negativa, dubitando della coppia e peraltro mettendo in dubbio la veridicità della coppia.

Nella notte Enzo Paolo Turchi è sbottato nuovamente, durante una serie di confidenze con alcuni compagni d’avventura come Luca Calvani e Amanda Lecciso. Il coreografo ha criticato Shaila in particolare, ma ha anche lanciato delle bordate alla coppia e ai due neo arrivati Federica e Alfonso.

“Lei se la crede un po’. Lei pensava di essere… anche sulla danza… A me può dire tutto, ma non quello. Ne deve mangiare di polvere prima di paragonarsi a me”, ha puntualizzato Enzo Paolo Turchi, affermando di avere le idee molto chiare.

Nel suo sfogo il ballerino ha portato alla luce anche il comportamento degli altri concorrenti in tutta questa situazione: “I tarli però sono così, piano, piano rosicano tutto. Poi tutti gli stanno intorno perché pensano che lei e lui sono i più importanti della casa. Quindi gli vanno intorno per non essere votati. Saranno pure i più importanti, chi lo sa”, ha affermato Enzo Paolo.

Ma sto vecchio rimbambito di Enzo Paolo ha 70 anni. Ma cosa gli ha fatto di male Shaila che la critica e la soffre così tanto? Lui il suo lo ha ha fatto, adesso se si toglie dalle scatole ci farebbe un grosso favore,largo ai giovani.#SHAILENZO#GRANDEFRATELLO pic.twitter.com/gXkwdGiTnO — Lorenzo (@Lory19591962) November 6, 2024

Altro appunto che ha fatto Enzo Paolo Turchi riguarda proprio gli altri inquilini, che prima si sono tutti schierati contro e ora gli stanno vicini:

“E mi infastidisce che la settimana che non c’erano, tutti qui dentro erano contro. Adesso che sono rientrati, tutti vicino a loro. E ripeto, perché li vedono forti. Ma nella storia del Grande Fratello quelli che vengono percepiti forti non sempre sono arrivati”, ha aggiunto.

In un altro video ha criticato il comportamento avuto da Shaila verso Javier…

Enzo Paolo :"Se tu Shaila dici che stavi con lui e pensaci ad un altro ma può succedere in una storia come la mia che stiamo da 40 anni ma non all'inizio che per andare da un altro non a piglià nemmeno a macchina "Morta🤣⚰️🤣 #grandefratello #javi7 #shaviers #beabaldi #luzzers pic.twitter.com/7L7FmM2tft — Gioie zuccarate (@cleoliv24) November 5, 2024

In un altro frammento di video Enzo Paolo Turchi ha affermato che il livello è calato di parecchio in Casa. Poi ha fatto la battuta, chiedendo ad Amanda di chiamare Albano per far arrivare un elicottero per portarli via. E ancora sulle coppie:

“Con queste coppie… E Shailenzo e poi Federica e Alfonso. Poi c’è Pamela, a lei piacciono questo genere di cose. Si mette lì e conduce, fa i confronti. Poi dicono sempre le stesse cose”.

Loro pienissimi dei mestieranti e dei temptationer 💀

“abbiamo sceso il livello dalla padella alla brace dagli shailenzo ai federonzo Pamela è proprio una capera” SKSKSK no no mi sento male per questo perculo giuro

é sempre o EP😭✈️#grandefratello pic.twitter.com/dPTv9Eh7t0 — RØ 🏳️‍🌈⃤── (@impazziR0) November 5, 2024

Enzo Paolo Turchi ne ha avute un po’ per tutti! Emergerà in puntata questo sfogo, la prossima settimana?