“Hanno detto che esagero”, così Maria Vittoria ha ammesso di aver ricevuto un consiglio dal GF di distaccarsi dalla dinamica Shaila-Lorenzo, su cui si è ampiamente espressa.

Maria Vittoria strigliata dagli autori

L’ultima puntata del Grande Fratello, in cui abbiamo visto l’eliminazione di Iago García, ha portato a nuovi scontri nel post puntata. Maria Vittoria Minghetti, per esempio, ha duramente discusso con Lorenzo Spolverato.

Dopo il ritorno di quest’ultimo dalla Spagna in compagnia di Shaila Gatta, parte della Casa non sembra propriamente credere alla nascita di questa coppia. Proprio Maria Vittoria Minghetti ha sollevato diversi dubbi su di loro e non si è di certo risparmiata con diversi attacchi.

Ma non è finita, perché dopo l’ampia lite con Lorenzo Spolverato, pare che Maria Vittoria Minghetti abbia domandato dei consigli in confessionale e pare che qui le sia stato detto che sta esagerando.

Mentre chiacchierava con Enzo Paolo Turchi e Amanda Lecciso in giardino, a Maria Vittoria Minghetti è scappato di dire cosa le avrebbero detto gli autori del GF in confessionale e che per l’appunto sta andando oltre:

“Poi mi è stato detto che ho esagerato nei modi. Così mi è stato detto. Quindi io penso e rifletto che forse ho esagerato, in cosa ho esagerato. Forse potevo evitare qualcosa. E quindi ho ragionato, ma tutto qua“.

Sembra che Maria Vittoria Minghetti abbia accolto i suggerimenti dati e in queste ultime 24 ore ha fatto sapere che non parlerà più né di Shaila né di Lorenzo. Anche se, in ogni caso, la gieffina ci ha tenuto a fare una precisazione. Lei infatti ha fatto sapere che non ha in alcun modo cambiato idea sulla coppia. Continua a trovarli “costruiti” e poco sinceri e pensa che tutto sia fatto per creare interesse da parte del pubblico:

“Io non credo nemmeno a lui, non solo a lei. Però sì, smetterò di parlarne, tanto quello che penso non cambia e spero che da fuori vedano tutto“, ha concluso Maria Vittoria.

Vedremo quindi se Maria Vittoria Minghetti farà come detto e se si distaccherà da questa dinamica a cui crede ben poco.