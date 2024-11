Ieri sera al GF spagnolo, Tommaso Franchi ha fatto una bella sorpresa a Maica. I due si sono abbracciati e lei è sembrata davvero incredula di ritrovarlo lì.

GF, Tommaso arriva in Spagna e riabbraccia Maica

Come annunciato lunedì poco prima del termine della puntata del GF, Tommaso Franchi è stato spedito in Spagna e ieri ha fatto il suo ingresso nella Casa del Gran Hermano. Qui ad attenderlo Maica Benedicto, che poche settimane ha preso parte al nostro reality show.

LEGGI ANCHE: Enzo Paolo è stufo di Shaila, degli Shailenzo e della coppia di Temptation e lo dice apertamente – VIDEO

Prima di incontrare la concorrente del GF iberico, però, il senese ha avuto una chiacchierata con il conduttore Jorge Javier Vázquez. Come mostrato dai video sottostanti, in generale ha affermato di essere molto felice di trovarsi lì in Spagna, ma ha spiegato anche che in Maica vede solo un’amica e di essere molto legato a lei e alla connessione che li unisce. Ma niente di più:

“Sì, mi è mancata. Che cosa le dirò quando la vedrò? Che per me è stato bello farle questa sorpresa. Poi le dirò che è una persona splendida e che volevo incontrarla perché ho sentito una connessione con lei. Sono molto felice che questa cosa sia successa, così potrò rivederla. Se mi piace? Come persona mi piace molto“, ha detto il concorrente del GF, che attualmente ha una frequentazione in corso con Maria Vittoria Minghetti.

LUI NON POTEVA MAI FARGLI DEL MALE,E NOI ABBIAMO CREDUTO NEL GIUSTO❤️ #tommavi pic.twitter.com/i0w7lJpcMz — Sabrina (@Sabrina44375297) November 5, 2024

L’incontro tra Maica e Tommaso

Poco dopo a Tommaso è stata concessa la possibilità di ritrovare Maica. I due si sono abbracciati nel giardino della Casa del GF spagnolo.

🔴 Ecco l'atteso incontro tra Tommaso e Maica nella Casa del #GranHermano:#GrandeFratello pic.twitter.com/NZSu04Im1P — GF NEWS (@GF_news_) November 6, 2024

Lei è rimasta davvero spiazzata, non si sarebbe mai immaginata niente di simile. Ha detto infatti di non riuscire a realizzare quanto stava accadendo. Da buona padrona di casa, Maica ha mostrato tutte le stanze a Tommaso e gli ha proposto: “Vieni a dormire da me. Cioè in un altro letto, ma nella stessa stanza. Sono così felice, non riesco nemmeno a esprimere bene quanto sono contenta“.

LEGGI ANCHE: This Is Me, Silvia Toffanin in lacrime dopo una sorpresa di Pier Silvio

Tommaso del nostro GF non ha nascosto un po’ di imbarazzo per queste affermazioni, ma comunque ha replicato: “Questo per me è un sogno, un regalo bellissimo. Solo ieri mi hanno detto che dovevo venire qui in Spagna e oggi eccomi qui da te a Madrid“.

In seguito su domanda del conduttore del GF spagnolo, Maica ha detto che non si sarebbe mai aspettata tutto questo, di essere molto felice e agitata. Nel rivedere Tommaso ha sentito forti e belle sensazioni.

Dalla sua Tommaso ha fatto sapere che non prendeva un aereo da almeno 10 anni e dunque l’ha fatto per lei: “Il Gran Hermano è incredibile, ci ha fatto un bel regalo“.

Come procederà la convivenza al GF tra Maica e Tommaso?