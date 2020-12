Tutto quello che c’è da sapere sulla Epipoli Mastercard Web: come funziona e dove acquistare la carta prepagata monouso per acquisti online.

POST SPONSORIZZATO – La corsa ai regali ti stressa e non sai più che pesci prendere? Vorresti lasciare senza parole uno dei tuoi cari, ma non hai idea di come fare? Prima di continuare a sbattere a lungo la testa qua e là o ricadere su classici ormai banali, prova la nuova Epipoli Prepagata Mastercard Web.

Perfetta per un regalo di Natale last minute, questa carta è acquistabile online ma anche nei grandi supermercati ed ha il pregio non indifferente di essere completamente digitale.

Non solo, perché tra i vantaggi che offre c’è il fatto di essere non nominativa, monouso, cumulabile con altre forme di pagamento e soprattutto spendibile online in assoluta sicurezza. In più, per quanto si tratti di una prepagata, la Mastercard Web del Gruppo Epipoli non necessita di un conto corrente a cui appoggiarsi. Dunque, può essere usata davvero da tutti!

Dove usare la Mastercard Web del Gruppo Epipoli

Hai paura di sbagliare regalo o di mancare il negozio preferito di chi dovrà ricevere il tuo dono? Non perdere altro tempo, e scegli piuttosto la soluzione che non deluderà nessuno!

La Mastercard Web del Gruppo Epipoli può essere infatti spesa su tutti i siti di e-commerce che accettino Mastercard come metodo di pagamento, ed è un’opzione sicura per lo shopping via internet.

La carta è venduta ai maggiorenni, ma si può cedere anche ai minori di 18 anni ed è consegnata via mail direttamente dopo l’acquisto. Ciò significa che non ha costi di spedizione, e che se hai bisogno che il tuo cadeau natalizio sia puntuale non esiste idea migliore!

L’attivazione della carta è immediata, il che consente all’utente di usufruire dei suoi servizi in un batter d’occhio.

Dato l’avvicinarsi sempre più imminente delle feste, Mastercard Web è quello che cercavi: un regalo speciale, insolito, ma che metterà davvero tutti d’accordo!

Novella 2000 © riproduzione riservata.