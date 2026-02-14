“Soddisfazione e giustizia per Maradona”, così si è espresso l’Avv Pisani dopo la vittoria della causa sui marchi da parte degli eredi.

Gli eredi di Maradona vincono causa sui marchi

I legali degli eredi di Diego Armando Maradona hanno ottenuto una vittoria importante contro Matias Morla, Pomargo e alcuni altri membri del suo entourage. Il tribunale argentino ha infatti bloccato l’uso dei marchi legati al numero 10. L’avvocato storico del campione Angelo Pisani ha espresso grande “soddisfazione per gli eredi e giustizia per la memoria di Diego”.

Le parole dell’Avvocato Pisani

A seguito della vittoria importante da parte degli eredi di Maradona, l’Avvocato Pisani ha dichiarato:

«Accolgo con profonda soddisfazione la decisione dell’Eccellentissima Camera Nazionale in materia Criminale e Correzionale della Repubblica Argentina che, nell’ambito del procedimento n. 11.155/2021 (“Morla Matías Edgardo e altri s/ truffa per amministrazione fraudolenta”), ha disposto il divieto di innovare e contrattare sui marchi, sul nome e sull’immagine di Diego Armando Maradona registrati a nome di SATTVICA S.A., nonché l’obbligo per gli imputati di astenersi da qualsiasi utilizzo e negoziazione connessa. È un primo, importante passo di giustizia a tutela degli eredi e, soprattutto, della memoria di Diego».

I dettagli del caso

“Diego c’è” volume di Angelo Pisani in arrivo nelle librerie, ha al suo interno una ricostruzione dei fatti dettagliata:

«Matias Edgardo Morla incontrò il campione argentino per la prima volta nel 2008. E da quel momento ne diventò, secondo molti, l’alfa e l’omega. Era uno dei tanti periodi down di Diego, quelli in cui per un motivo o per l’altro si sentiva a terra sul campo degli affari.

Non fu difficile, per gli “amici e legale argentino” coglierne la fiducia, fino a convincere Maradona di non ascoltare i diversi consigli dell’avvocato Pisani lasciato solo a combattere per Diego contro il fisco dopo averlo convinto al riabbraccio con Diego Junior.

La svolta arriva nel 2015, quando Morla ed altri convincono El D10S ad affidargli i diritti di sfruttamento del brand Diego Armando Maradona. A quel punto blinda il tutto in un ufficio di Puerto Madero e assume la carica di presidente unico della società così costituita, la Sattvica S.A., nominando amministratore delegato sua sorella, Vanesa Morla».

Proprio SATTVICA S.A. ora si trova al centro del divieto giudiziario, che blocca ogni attività commerciale sul nome e l’immagine di Maradona.

L’Avv Pisani difende l’eredità di Maradona: “Diego è patrimonio dell’umanità”

L’avvocato Angelo Pisani al contempo non ha solo preso le difese di Maradona, ma non ha nemmeno risparmiato critiche:

«Diego non è un marchio, è patrimonio dell’umanità sportiva, va onorato e rispettato sine die. Parlo non solo come avvocato, ma come suo amico e storico difensore di Diego, dall’epoca delle battaglie contro il fisco italiano, alle vicende umane più delicate, fino al percorso di riconciliazione con suo figlio italiano. Ho avuto procure in bianco ed atti notarili che mi abilitavano ad agire in ogni ambito, ma non ho mai trasformato Diego in un affare»

E ancora ha aggiunto: «Gli ho promesso che lo avrei difeso contro ogni ingiustizia. E l’ho fatto. Senza mai sfruttarlo, né da vivo né dopo la sua morte».

Con questa sentenza si va quindi a rafforzare la posizione degli eredi. Gli altri 8 imputati invece torneranno in aula il 17 marzo presso il Tribunale penale di San Isidro, con l’accusa di omicidio e altri gravi reati legati alla morte del fuoriclasse.

Pisani ha aggiunto a proposito di Maradona: «Diego non doveva e non deve essere trattato come un mercato, una licenza commerciale o un brand da spartire. Meritava investimenti in cultura, arte, sport e formazione, per trasmettere ai giovani il valore dei suoi messaggi: riscatto sociale, dignità, talento, amore per il popolo».

Le dichiarazioni di Pisani

Nonostante i tanti passi avanti, restano questioni cruciali sia sia sulla memoria che sulle responsabilità penali della morte di Maradona:

«Oggi salutiamo una vittoria degli eredi contro presunte gestioni fraudolente dei diritti. Ma la giustizia non è finita. Attendiamo ancora:

la piena verità sulle responsabilità della prematura morte di Diego,

le decisioni definitive della giustizia argentina,

e il completamento dei percorsi giudiziari anche in Italia».

Pisani ha detto ancora: «Ho il dovere morale di dirlo: c’è chi forse ha ritenuto che Diego valesse più da morto che da vivo. Se così fosse, sarebbe la sconfitta più grande per lo sport e per l’umanità io continuerò a difendere la sua memoria, come ho sempre fatto. E racconterò ciò che so nel mio prossimo libro sulla “vita senza fine” di Maradona».

La conclusione

Ai figli di Diego va il mio rispetto.

Alla sua memoria, la mia fedeltà.

Alla giustizia, la mia determinazione.

Diego è stato grande nel calcio, ma ancora più grande nel cuore della gente.

E la sua eredità non può essere sequestrata dall’avidità.

Ora e sempre.

Avv. Angelo Pisani

Avvocato Cassazionista

Storico legale di Diego Armando Maradona

