In attesa dell’uscita di Mare Fuori 6, in queste ore è stato annunciato che nel cast della nuova stagione ci sarà anche la figlia di un noto cantante Italiano.

Chi ci sarà nel cast di Mare Fuori 6

Mare Fuori 6 sta per arrivare! Il prossimo 4 marzo infatti su RaiPlay andrà in onda in anteprima la nuovissima stagione della serie cult, amatissima in tutto il mondo. Nel corso dei prossimi episodi dello show, che in seguito verranno trasmessi anche in chiaro in tv, scopriremo finalmente come proseguirà la storia dei personaggi e non mancheranno tantissime novità.

Sono previste infatti diverse new entry nel cast e una di loro è la figlia di un noto cantante italiano. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Virginia Bocelli, figlia di Andrea Bocelli. La giovane attrice interpreterà Stella, una ragazza destinata a diventare una star della musica. Tuttavia, per fuggire dall’ambiente domestico in cui si trova, la giovane commetterà un terribile crimine e verrà dunque portata all’interno dell’istituto penitenziario minorile.

Virginia Bocelli tuttavia non sarà la sola figlia d’arte che vedremo nel cast di Mare Fuori 6. Tra le new entry c’è infatti anche Cartisia Somma, figlia dell’attore Sebastiano Somma. La ragazza avrà il ruolo di Sharon, una giovane che sogna una vita fatta di ricchezza e potere. Dopo aver stretto una pericolosa alleanza, si ritroverà agli arresti, ma all’interno del carcere accadrà qualcosa di inaspettato.

Le parole di Virginia Bocelli

Mentre attendiamo di vedere le due attrici in Mare Fuori 6, in queste ore proprio Virginia Bocelli ha rilasciato alcune prime dichiarazioni in merito alla sua esperienza all’interno della serie. Nel corso della conferenza stampa infatti l’attrice ha affermato:

«Fin da piccola ho sempre guardato Mare Fuori, è stato un onore grandissimo poter lavorare in questa stagione. Vengo da un mondo diverso, quello della musica, ed è stato un salto spaventoso. Mi sono trovata bene col cast».

