In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Eric Dane. L’attore, noto per i ruoli in Grey’s Anatomy ed Euphoria, ha infatti rivelato nel corso di un’intervista di essere malato di Sla. Ecco le sue dichiarazioni.

Le parole di Eric Dane

Nelle ultime ore si sta molto parlando di Eric Dane. L’attore, noto ai più per i ruoli di Mark Sloan in Grey’s Anatomy e di Cal Jacobs in Euphoria, ha infatti rivelato al mondo intero di essere malato di Sla. Nel corso di una lunga intervista con People, Dane, lasciando tutti senza parole, ha così dichiarato: “Mi è stata diagnosticata la Sla. Sono grato di avere la mia amorevole famiglia al mio fianco mentre affrontiamo questo prossimo capitolo“.

Nonostante il difficile momento, Eric sta ricevendo il massimo sostegno dalla sua famiglia. Come in molti ben sanno l’attore è sposato con Rebecca Gayhear e la coppia ha due figli, Billie Beatrice, di 15 anni, e Georgia Geraldine, di 13 anni. Dane nel mentre ha fatto sapere che nonostante la malattia continuerà a lavorare e che sarà regolarmente sul set della nuova stagione di Euphoria: “Mi sento fortunato di poter continuare a lavorare e non vedo l’ora di tornare sul set di Euphoria la prossima settimana”.

Eric Dane, chiedendo privacy in questo periodo delicato, ha infine dichiarato: “Vi chiedo gentilmente di lasciare alla mia famiglia e a me la privacy durante questo periodo”.

Sui social nel mentre gli utenti si sono uniti nell’inviare sostegno e solidarietà a Dane, che di certo è uni dei volti più amati e noti del piccolo schermo. Proprio grazie ai ruoli in Grey’s Anatomy e in Euphoria, Eric ha raggiunto un’enorme popolarità e di certo è nel cuore di milioni di persone. A lui dunque facciamo il nostro più sincero in bocca al lupo.