Martina Pedretti | 8 Febbraio 2024

Sanremo 2024

La terza serata del Festival di Sanremo 2024 è iniziata. Dopo l’omaggio alla carriera di Giorgia, questa sera Amadeus ha deciso di festeggiare il compleanno di Terra Promessa, che vinceva Sanremo Giovani quarant’anni fa.

L’esibizione di Eros Ramazzotti

Il Teatro Ariston di Sanremo è nel corso della sua terza serata ha accolto un ospite d’eccezione. Eros Ramazzotti ha avuto la possibilità di poter festeggiare il compleanno di Terra Promessa. Parliamo precisamente dei 40 anni.

Il cantante ha deciso di regalare agli spettatori un’esibizione spettacolare a Sanremo 2024, che gli è valsa anche una standing ovation.

Successivamente Eros Ramazzotti ha chiesto ai coristi di continuare a intonare il brano, anche dopo la sua fine. Con sotto le angeliche voci del coro dell’orchestra di Sanremo, il cantante ha deciso di portare sul palco un tema molto importante.

Infatti ha dedicato la sua performance a tutti i bambini che soffrono per delle ingiuste guerre nel mondo. Dopo Dargen D’Amico e Diodato, ma anche Ghali, Eros Ramazzoti è il quarto artista che chiede un cessate il fuoco sul palco di Sanremo 2024.

“Ci sono quasi 500 milioni di bambini che vivono in zone di conflitto, altri milioni che non vedranno mai la terra promessa: basta sangue, basta guerre. Pace! I nostri pensieri for ever”, ha dichiarato l’artista.

Infine il cantante ha ringraziato il padre, mandando un messaggio a tutti i genitori e chiedendo loro di dare più libero arbitrio ai figli. Il suo consiglio è quello di lasciarli fare e sbagliare per crescere.