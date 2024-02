Perché Maninni e Alfa hanno portato una matita a Sanremo? C’entra il FantaSanremo

Sanremo

Debora Parigi | 8 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Il pubblico ha notato la presenza di una piccola matita dietro l’orecchio quando sono saliti sul palco del Festival di Sanremo 2024 Maninni e Alfa. Per quale motivo? La spiegazione è molto semplice e c‘entra il Fantasanremo. Andiamo a vedere meglio nel dettaglio.

Una matita sul palco del Festival di Sanremo 2024

Sta andando in onda la terza puntata del Festival di Sanremo 2024 dove si stanno esibendo i restanti 15 cantanti che non si sono esibiti nella serata di ieri. Il primo è stato Il Tre, presentato da Loredana Bertè. Mentre il secondo cantante a scendere le scale dell’Ariston è stato Maninni presentato da Alfa.

Il pubblico ha notato però la presenza di un particolare oggetto. Perché Maninni e Alfa avevano una matita dietro l’orecchio sul palco di Sanremo 2024? La risposta va cercata, come tanti si possono aspettare, nel Fantasanremo. Infatti oltre ai normali bonus e malus presenti in tutte e cinque le serate del Festival, ci sono anche dei bonus giornalieri che valgono solo per una specifica sera. E vengono rivelati la mattina della giornata stessa.

Proprio per la serata di oggi c’è un bonus in collaborazione con il Parlamento Europeo e Commissione Europea. Come spiega la pagina Instagram del Fantasanremo in un reel, verrà assegnato un bonus di 20 punti all’artista che porta sul palco con sé un matita. Ovviamente tutti gli artisti possono farlo, anche quelli che stasera non si esibiscono, ma presentano.

Alfa, poco prima della presentazione, ha tirato fuori dalla tasca una matita e l’ha messa dietro l’orecchio. Quando è arrivato Maninni, gliel’ha passata e lui l’ha indossata. Tra i due giovani cantanti c’è stato anche uno scambio di fiori. Maninni ha, infatti, sceso la scalinata con un fiore tra i capelli e lo ha dato ad Alfa. Anche questi sono punti per il Fantasanremo.

Saranno contenti tutti coloro che hanno i due artisti in squadra.