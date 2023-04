NEWS

Nicolò Figini | 7 Aprile 2023

Il twerking di Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti si sta esibendo in una serie di concerti e in uno di questi è stato ripreso dal pubblico mentre sta twerkando. Qui sotto possiamo vedere uno dei tanti video che si sono diffusi a macchia d’olio sul web, in quanto nessuno si aspettava questo gesto che ha divertito tutti i fan.

Tantissimi, inoltre, i commenti che hanno lasciato gli utenti. “Adesso capite perché lo amo così tanto?“, ha scritto qualcuno. Altre persone, invece, hanno detto “C’ero anche io in questo concerto, è stato fenomenale“. Oppure ancora: “Il concerto di Eros Ramazzotti è uno dei ricordi più belli che ho soprattutto perché l’ho vissuto con la mia mamma“. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere lasciandoci un commento.

Nel frattempo Eros si sta godendo la sua nuova vita come nonno. Pochi giorni fa, infatti, la figlia Aurora ha dato alla luce il piccolo Augusto. Sui social, ovviamente, i nonni non hanno potuto resistere e hanno scritto delle tenere dediche al nipotino. Michelle Hunziker, per esempio, ha detto: ““E con la nascita delle mie figlie… Oggi per me stato il giorno più bello della vita. Benvenuto Cesare”. Il cantante, invece, ha affermato:

“La vita è meravigliosa nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani”.

Purtroppo, però, considerati i suoi molti impegni, pare che Eros Ramazzotti non abbia ancora avuto modo di vedere personalmente il nipote. Stando a un’indiscrezione pochi giorni fa Augusto sarebbe stato battezzato, ma l’artista non sarebbe stato presente. Nel caso in cui dovessimo avere maggiori dettagli non esiteremo ad aggiornarvi.

