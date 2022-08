La reazione di Anna Pettinelli?

Qualche tempo fa Anna Pettinelli aveva annunciato la fine della storia d’amore con Stefano Macchi. Lo aveva rivelato a Maurizio Costanzo mentre era ospite del programma “S’è fatta notte“. Queste le parole dell’insegnante di Amici: “Stefano non è più mio marito. […] Diciamo che il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte“. Parole un po’ più vaghe le aveva anche riferite a Silia Toffanin a Verissimo: “Mi devi invitare un altra volta per questo, perché è una storia molto molto lunga. Ne parleremo io e te fuori dal contesto di Amici. No, non va per niente. Poi ti racconterò“.

Fatto sta che l’annuncio ufficiale alla fine c’è stato e la speaker radiofonica ha appreso da poche ore, come tutti i follower, che Stefano si starebbe già frequentando con un’altra donna. Stiamo parlando di Elisa D’Ospina. Quest’ultima pare sia stata sposata con Andrea Alessandrini Gentili, fondatore di un’agenzia di comunicazione che si occupa di marketing e non solo. Oggi non sarebbero più una coppia. Anzi, Elisa e Stefano sarebbero stati avvistati spesso insieme e in atteggiamenti molto confidenziali. Non sappiamo se siano effettivamente innamorati.

Fatto sta che Anna Pettinelli di recente avrebbe reagito alla notizia. In che modo? Secondo alcuni cambiando la propria biografia su Instagram a poca distanza dalla notizia secondo la quale Stefano starebbe vivendo una nuova storia. Questo quanto si legge sul suo account: “Conduttrice radio televisiva. Ogni giorno su RDS. Madre orgogliosissima di Carolina. Credevo nell’amore, ora solo nell’amicizia. Sono la solita cog***na“. Al momento, comunque, non sappiamo se le parole della Pettinelli siano davvero rivolte a Macchi e alla situazione che si è creata ultimamente.

