NEWS

Debora Parigi | 14 Maggio 2023

eurovision 2023

Le nazioni che non hanno dato i punti all’Italia durante l’Eurovision 2023

Eurovision 2023, Finale a Liverpool questa sera sabato 13 maggio. Per l’Italia gareggia l’amatissimo Marco Mengoni con il brano “Due vite”. E una volta finito il televoto è tempo di scoprire la classifica. Ma prima dei risultati del televoto del pubblico, arrivano quelli degli esperti di ogni nazione.

E, come accade ogni anno, si fa ironia su tutte le nazioni che non hanno dato nemmeno un punto all’Italia. E, sempre con molta ironia, si decide così quali sono le nazioni da evitare per le prossime vacanze. Andiamo quindi a capire cosa è successo.

I primi punteggi sono quelli della giuria di ogni nazione partecipante. In questo caso 10 nazioni vengono premiate con i punti che vanno da 1 a 12. E ci sono, come detto, Paesi che all’Italia non sono non hanno dato 12 o 10 punti, ma n3mmeno uno di quelli più bassi.

Per l’Eurovision 2023 le nazioni che non hanno votato l’Italia sono: Paesi Bassi, Irlanda, Portogallo, Armenia, Danimarca, Israele, Grecia e Lituania.

Ringraziamenti particolari vanno invece a San Marino, Austria, Croazia, Romania per i 12 punti e Malta, Moldavia, Spagna per i 10 punti.

Potete rivedere tutta la Finale di questa edizione dell’Eurovision sul sito di RaiPlay.