Nicolò Figini | 14 Maggio 2023

eurovision 2023

La Zarra esce dallo studio dell’Eurovision 2023

Ieri sera è andata in onda la finale dell’Eurovision 2023 e si sono esibiti nel corso dell’evento ben 26 Paesi. Tra questi ad arrivare ai colpi decisivi sono stati la Svezia e la Finlandia. Fin dall’inizio erano stati individuati tra i favoriti di questa edizione. Alla fine la vittoria l’ha ottenuta Loreen con la sua canzone “Tattoo“.

Durante quel momento, però, i telespettatori sintonizzati sulla kermesse canora internazionale hanno notato qualcosa di molto strano. Pare, infatti, che La Zarra abbia lasciato lo studio prima ancora della proclamazione. Qui sotto possiamo vedere un video in cui dietro al cantante della Finlandia si vede la rappresentante della Francia passare.

Presentadores: Vamos a anunciar el ganador.

La Zarra: Yo me ya piro de aquí. Que os den.#Eurovision



pic.twitter.com/WVJCVQvIN7 — Dav. (@deivnu) May 13, 2023

Ovviamente non sappiamo se le cose siano andate proprio così, ma sul web si vocifera che se la sia presa per la posizione in classifica e per il risultato al televoto. La Zarra, infatti, sembra che non abbia preso troppo bene la quantità di voti che le ha dato il pubblico da casa. E per tale ragione in un primo momento abbia fatto il dito medio verso la telecamera e poi si sia alzata andandosene prima della fine dell’Eurovision 2023.

Ripetiamo che non sappiamo quanto ci sia di vero in tutta questa storia. La Zarra potrebbe essersi alzata per qualsiasi altro motivo. Rimaniamo in attesa di maggiori informazioni e nel caso in cui dovessimo saperne di più non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.