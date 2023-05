NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Maggio 2023

Cosa accadrà durante la finale dell’Eurovision 2023

Mancano poche ore alla finale dell’Eurovision 2023 e finalmente domani sera scopriremo chi sarà a vincere la kermesse musicale. In questi giorni nel mentre sono andate in onda le prime due semifinali, durante le quali non sono mancate le emozioni. A esibirsi sono stati i primi 31 artisti , tuttavia soltanto in 20 sono riusciti ad accedere all’ultima puntata. A questi domani sera si aggiungeranno i 6 paesi che di default accedono alla finale, tra cui anche l’Italia. Quest’anno come sappiamo a rappresentare il nostro paese c’è Marco Mengoni con la sua Due Vite, canzone vincitrice del Festival di Sanremo. In molti si chiedono già come il cantante stupirà il pubblico, e di certo non mancheranno le emozioni. L’ex vincitore di X Factor è già uno dei favoriti della kermesse musicale, e il web si domanda se sarà proprio lui a trionfare.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in queste ore è stato rivelato l’ordine di esibizione della finale dell’Eurovision 2023. 26 i paesi che domani sera saliranno sul palco, e come si può notare Marco Mengoni sarà l’11esimo artista a esibirsi. Questa la scaletta della serata:

01 Austria

02 Portogallo

03 Svizzera

04 Polonia

05 Serbia

06 Francia

07 Cipro

08 Spagna

09 Svezia

10 Albania

11 Italia

12 Estonia

13 Finlandia

E ancora a salire sul palco in occasione della finale dell’Eurovision 2023 saranno:

14 Repubblica Ceca

15 Australia

16 Belgio

17 Armenia

18 Moldavia

19 Ucraina

20 Norvegia

21 Germania

22 Lituania

23 Israele

24 Slovenia

25 Croazia

26 Regno Unito

Ma chi sarà dunque a vincere l’Eurovision Song Contest 2023? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre fare un enorme in bocca al lupo a Marco Mengoni, che senza dubbio non deluderà le aspettative. Appuntamento su Rai 1 a domani sera, alle 21.00.