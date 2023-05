NEWS

Andrea Sanna | 12 Maggio 2023

GF Vip 7

Il motivo dell’assenza di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Come già raccontato in due precedenti articoli, ieri sera si è tenuta la festa di compleanno di Alfonso Signorini, con un mese di ritardo dalla data prevista. In ogni caso, tanti vipponi di svariate edizioni hanno presenziato all’evento. Grandi assenti, però, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

A malincuore la coppia ha dovuto rinunciare alla festa, ma nelle scorse ore su Instagram Antonella Fiordelisi ha deciso di rompere il silenzio, anche per evitare gossip inutili a riguardo: “Purtroppo stasera non ci saremo”, ha scritto l’influencer facendo riferimento a lei ed Edoardo. La Fiordelisi ha promesso, però, che non appena si troverà a Milano è intenzionata a recuperare la serata persa.

Successivamente Antonella Fiordelisi ha ringraziato il conduttore per un motivo ben preciso: “Se tu non mi avessi scelta per il programma non ci saremo mai incontrati io ed Edo”, per poi ribadire l’affetto che entrambi nutrono nei suoi confronti.

La storia Instagram di Antonella Fiordelisi

Dunque per altri motivi e impegni già presi, Antonella non l’abbiamo vista insieme agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 7 (e non solo) al party di ieri. Ma come da lei stessa spiegato, ci sarà tempo per rimediare molto presto.

In ogni caso, Antonella Fiordelisi sta davvero vivendo un momento magico insieme al fidanzato Edoardo Donnamaria. Oltre alle presentazioni ufficiali in famiglia, i due si mostrano sempre più affiatati e uniti sui social e pronti a portare avanti importanti progetti di coppia e lavorativi.

Pensiamo per esempio ad Antonella Fiordelisi e alla sua nuova linea di gioielli “The Queen ScaccoMatto”, oppure alla canzone pubblicata da Edoardo Donnamaria e le altre che ne seguiranno. Insomma i fan Donnalisi possono reputarsi davvero molto soddisfatti e felici per i contenuti che la coppia sta regalando anche dopo il Grande Fratello Vip!