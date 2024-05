NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Maggio 2024

Eurovision 2024

Andiamo a scoprire come l’Italia ha distribuito i suoi voti nel corso della finale dell’Eurovision 2024.

I voti dell’Italia alla finale dell’Eurovision 2024

Grandi emozioni ieri sera durante la finale dell’Eurovision 2024. A vincere la kermesse musicale è stato Nemo, rappresentante della Svizzera, che con la sua The Code ha conquistato il pubblico e le varie giurie. In queste ore intanto sul web si è discusso a lungo dei paesi che non hanno assegnato punti all’Italia e ad Angelina Mango, che si è classificata al settimo posto. Ma cosa è accaduto invece nel nostro paese e come sono stati distribuiti i voti del televoto e della giuria di qualità? Andiamo a scoprirlo.

Per tutta la diretta della finale il pubblico ha potuto votare il proprio artista preferito, fatta eccezione ovviamente di Angelina. Alla chiusura del televoto è stata stilata una classifica dei primi 10 paesi più votati. Vengono così assegnati 12 punti alla prima nazione classificata, 10 punti alla seconda, e da 8 a 1 punto a quelle che vanno dal terzo al decimo posto. Questo dunque il risultato: Israele (12 punti), Ucraina (10 punti), Croazia (8 punti), Svizzera (7 punti), Francia (6 punti). E a seguire Georgia (5 punti), Armenia (4 punti), Irlanda (3 punti), Grecia (2 punti) e Spagna (1 punto).

Ma quali sono stati invece i voti assegnati dalla giuria dell’Italia durante la finale dell’Eurovision 2024? Il meccanismo è stato esattamente lo stesso di quello del televoto e anche in questo caso è stata stilata una classifica. Questi i risultati: Svizzera (12 punti), Irlanda (10 punti), Croazia (8 punti), Spagna (7 punti), Svezia (6 punti). E ancora Austria (5 punti), Germania (4 punti), Armenia (3 punti), Estonia (2 punti) e Francia (1 punto).

Anche la giuria italiana dunque ha premiato Nemo e la Svizzera, che ha così vinto questa edizione della kermesse musicale europea.