Eurovision 2024, la Francia ha dato zero punti all’Italia

NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Maggio 2024

Eurovision 2024

Sono diversi i paesi che hanno dato zero punti all’Italia nel corso della finale dell’Eurovision 2024. Tra essi c’è anche la Francia, con la quale da anni c’è una nota e storica rivalità.

La Francia non premia l’Italia alla finale dell’Eurovision 2024

Ieri sera è andata in onda l’attesa finale dell’Eurovision 2024, durante la quale non sono mancate tantissime emozioni. In particolare a infiammare il pubblico italiano, e non solo, è stata la nostra Angelina Mango, che con la sua pazzesca esibizione ha ricevuto applausi e ovazioni da parte di tutta l’arena. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi tuttavia non è riuscita a trionfare e si è classificata al settimo posto. A vincere è stato invece Nemo della Svizzera, che con il suo brano The Code ha convinto la maggior parte delle nazioni in gara.

Al momento dell’assegnazione dei punteggi da parte dei vari paesi però non è stato possibile non notare un dettaglio che ha indignato i più. Ben 9 nazioni infatti non hanno dato nemmeno un punto ad Angelina Mango e la cosa ha fatto storcere il naso a moltissime persone.

Ad assegnare zero punti all’Italia durante la finale dell’Eurovision 2024 è stata anche la Francia e così in queste ore la storica rivalità tra i due paesi si è riaccesa. La giuria francese infatti ha deciso di non premiare Angelina e la sua La Noia, mentre l’Italia ha assegnato 1 solo punto all’artista che ha rappresentato i nostri “vicini di casa”.

Ma quali sono le altre nazioni che non ci hanno assegnato neppure un punto? Oltre alla Francia troviamo anche il Lussemburgo, la Cechia, la Danimarca, la Finlandia, l’Islanda, la Lettonia, l’Irlanda e la Lituania. Ciò nonostante l’Italia è più che fiera di Angelina Mango, che ha dato il massimo in questa esperienza indimenticabile. A lei dunque rinnoviamo i nostri sinceri complimenti.