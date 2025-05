La canzone dei VÆB, duo dell’Islanda all’Eurovision Song Contest, in tanti l’hanno associata a una famosa hit italiana rivisitata nel 2010 anche da Gabry Ponte.

Plagio o tributo dell’Islanda all’Eurovision?

Negli ultimi giorni, il duo musicale VÆB (arrivato in finale all’Eurovision Song Contest) è stato travolto da accuse di plagio dopo l’esibizione con il loro brano RÓA.

Se in molti fan dell’Eurovision ne hanno apprezzato la musicalità del brano, altri utenti hanno messo in evidenza la sorprendente somiglianza tra il brano dei VÆB e Vivi nell’Aria, il celebre pezzo del 2010 di Gabry Ponte, frutto della collaborazione con Miani. Ricordiamo ovviamente che Vivi nell’Aria è una rivisitazione del pezzo di Dj Matrix, ripreso anche da L’Amour Toujours di Gigi D’Agostino. Molti sospettano che i VÆB abbiano preso ispirazione dal pezzo in questione.

Le somiglianze notate da molti anche nel corso della finale di stasera, riguardano in particolare il caratteristico ritmo dance e il tema melodico che accompagna il ritornello di RÓA.

Molti commenti sui social dai fan dell’Eurovision, con gli utenti che hanno sottolineato che il brano dei VÆB richiama con forza la struttura musicale dello storico pezzo italiano, suscitando alcune accuse di “copiatura”.

“La melodia è quasi identica, sembra una versione 2.0 di Tu vivi nell’aria”, scrivono in tanti sui social.

I VÆB, da parte loro, non hanno commentato al momento la presunta somiglianza e tali critiche durante la loro partecipazione all’Eurovision 2025. Ma non è escluso possano farlo. In ogni caso potrebbe essere che RÓA è semplicemente il frutto di una fusione di diverse influenze musicali. Alcune di esse che vanno dalla dance italiana al pop elettronico. Anche se non si è mai citato il brano nostrano come fonte di ispirazione.

Mentre la polemica è destinata a continuare durante la serata finale dell’Eurovision 2025, nel frattempo RÓA sembra comunque convincere sulle piattaforme streaming più popolari. I fan sono divisi. C’è chi accusa il duo di mancare di originalità. E c’è chi, invece, difende la libertà artistica di rielaborare e rendere omaggio ai grandi successi del passato.

E voi che ne pensate? Avete trovato o no una somiglianza?