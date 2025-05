Quando è arrivato sul palco durante la presentazione delle Nazioni in gara per la finale dell’Eurovision, Gabry Ponte (che gareggia…

C’è tanta Italia durante questa finale dell’Eurovision Song Contest 2025! Non solo per la presenza di Lucio Corsi e Michelle Hunziker alla conduzione (o per chi tra gli artisti ha origini italiane), ma anche per Gabry Ponte.

Il produttore musicale e DJ ha fatto conoscere il suo brano “Tutta l’Italia” durante la settimana del Festival di Sanremo 2025. Il pezzo infatti è stato scelto come inno della manifestazione. Ma è diventato talmente tanto popolare tanto che si è presentato come artista in gara per San Marino all’Eurovision Song Contest 2025. Gabry Ponte ha battuto la concorrenza e ora rappresenta il piccolo Stato.

Sebbene sia grato per questo immenso privilegio dato da San Marino, Gabry Ponte non ha dimenticato certamente le sue origini. Di conseguenza per questa finale ha voluto stupire tutti con un look che ribadisse il suo essere italiano. L’artista infatti durante la presentazione di tutte le Nazioni che si sono qualificate per la finale, ha stupito tutti al suo arrivo sul palco.

tricolore nonostante gareggi per San Marino,simply ICONICO #escita #Eurovision2025pic.twitter.com/QjxuTyPhTs — Incoscienti giovani e la cura per me (@winxpower_) May 17, 2025

Gabry Ponte ha sventolato sì la bandiera di San Marino, ma c’è un ma. Cosa? Il suo outfit! Il DJ ha indossato una maglia bianca, una giacca verde e dei pantaloni rossi. Questo ha chiaramente attirato l’attenzione de pubblico, tra chi si è detto gasato per questo omaggio e chi, invece, ha fatto qualche battutina ironica rivolta allo Stato rappresentato dal produttore.

Insomma l’atmosfera sembra essere quella giusta e la gara è aperta! Gabry Ponte c’è, ma non dimentica le sue origini.