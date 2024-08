Andiamo a scoprire tutto quello che sappiamo sull’Eurovision Song Contest 2025 e scopriamo quando inizia, le date della kermesse, la città che ospiterà la manifestazione, dove acquistare i biglietti e dove seguirlo in tv e in streaming.

Iniziano a scaldarsi i motori dell’Eurovision Song Contest 2025! Come è ben noto, dopo la vittoria di Nemo con The Code, sarà la Svizzera a ospitare la prossima edizione della tradizionale kermesse musicale, che appassiona il mondo intero. Attualmente c’è grande fermento per il ritorno della manifestazione musicale e a oggi sono già in corso i preparativi.

Ma quando inizia l’Eurovision e quali sono le date della prossima edizione? A svelarlo è stato proprio l’EBU. La kermesse si svolgerà 13, 15, e 17 maggio 2025 e tutto inizia a essere pronto.

Nella giornata di venerdì 30 agosto 2024 nel mentre è stata annunciata anche la città ufficiale che ospiterà l’ESC.

Dove si svolgerà l’Eurovision 2025: la città che ospiterà la kermesse

Il pubblico si sta chiedendo dove si svolgerà l’Eurovision Song Contest 2025 e quale sarà la città che ospiterà la prossima edizione della kermesse. Dopo settimane di attesa e di indiscrezioni, nella giornata di venerdì 30 agosto 2024 l’EBU e l’emittente organizzatrice SRG SSR hanno annunciato dove si terrà la manifestazione.

Con la vittoria di Nemo, è stata la Svizzera ad aggiudicarsi il diritto di ospitare la kermesse e due sono state le città candidate: Ginevra e Basilea. A spuntarla così è stata proprio quest’ultima.

È dunque ufficiale: la città che ospiterà l’Eurovision 2025 è Basilea. La location scelta è la St. Jakobshalle, la cui capienza è di 12.400 posti. Proprio Martin Österdahl, supervisore esecutivo dell’ESC, ha dichiarato:

“L’EBU è entusiasta che Basilea sia stata scelta come città ospitante dell’Eurovision Song Contest 2025. Il Concorso è nato in Svizzera, a Lugano, nel 1956, ed è fantastico riportarlo nel suo luogo di nascita quasi 70 anni dopo. La posizione strategica di Basilea, al crocevia dell’Europa, la rende la cornice ideale per un evento che celebra il potere della musica di mettere in contatto le persone attraverso i confini”.

E ancora Österdahl ha annunciato: “Insieme all’emittente ospitante SRG SSR e alla città di Basilea, creeremo una spettacolare celebrazione della musica sulle rive del fiume Reno che risuonerà ben oltre il palcoscenico”.

Biglietti

Ora che abbiamo scoperto che l’Eurovision 2025 si terrà nella città di Basilea, i fan attendono già con ansia di sapere dove sarà possibile acquistare i biglietti per assistere live alla kermesse.

Attualmente è ancora troppo presto per avere tali informazioni. Di certo però nei mesi a venire ne sapremo di più in merito. Gli organizzatori infatti forniranno tutte le news necessarie per l’acquisto dei biglietti validi per accedere all’arena.

Dove vedere l’Eurovision 2025 in tv e in streaming

Nonostante manchino ancora diversi mesi alle date di inizio dell’Eurovision 2025, il pubblico si sta già chiedendo dove poter vedere la kermesse. La manifestazione in Italia con ogni probabilità verrà trasmessa, come accaduto negli ultimi anni, in tv in Rai.

Tuttavia coloro che non riuscissero a seguire la messa in onda delle dirette, avranno l’opportunità di seguire l’Eurovision anche in streaming, su RaiPlay.