Vincenzo Chianese | 13 Febbraio 2024

Poche ore fa è stato confermato che Angelina Mango rappresenterà l’Italia alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest. Sui social intanto è spuntato un dettaglio sugli artisti nostrani che hanno preso parte alla kermesse negli ultimi anni che non è passato inosservato.

Il dettaglio sui cantanti italiani all’Eurovision

Sabato sera si è svolta la finale del Festival di Sanremo 2024 e a vincere la kermesse musicale è stata Angelina Mango, con la canzone La Noia. Successivamente l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha confermato che rappresenterà l’Italia alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, che si terrà dal 7 all’11 maggio a Malmö, in Svezia. Attualmente non sappiamo ancora se la giovane artista deciderà di prendere parte alla manifestazione con la canzone sanremese o se invece opterà per un altro pezzo. Tuttavia di certo nelle settimane a venire ne sapremo di più in merito.

Mentre attendiamo di capire cosa deciderà Angelina, nelle ultime ore è emerso un dettaglio sui cantanti che nel corso degli anni hanno rappresentato l’Italia alla kermesse musicale che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Alcuni utenti sui social hanno fatto notare come negli ultimi 11 anni, ben 9 cantanti italiani all’Eurovision avevano la lettera “M” nell’iniziale del nome o del cognome. Dal 2011 a oggi infatti hanno preso parte alla manifestazione Marco Mengoni (2013), Emma Marrone (2014), Francesca Michielin (2016) Fabrizio Moro ed Ermal Meta (2018). E ancora Mahmood (2019), Maneskin (2021), Mahmood e Blanco (2022), ancora Mengoni (2023) e infine Angelina Mango (2024).

Naturalmente questo curioso dettaglio ha stupito la maggior parte del web e sui social è già partito il toto nome sul possibile rappresentante dell’Italia nel 2025. Nel mentre però facciamo un enorme in bocca al lupo ad Angelina Mango, certi che la cantante non deluderà le aspettative.