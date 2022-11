NEWS

Nicolò Figini | 8 Novembre 2022

Belve Eva Grimaldi

Belve, Eva Grimaldi si apre su Roberto Benigni

Nella puntata di questa sera di Belve, in onda su Rai 2 in seconda serata, vedremo due ospiti molto attese. Stiamo parlando di Alessandra Celentano, la quale ha rivelato da quanto tempo non fa più l’amore con un uomo. L’altra è invece Eva Grimaldi. L’attrice si è aperta in merito al passato amoroso citando anche Roberto Benigni. Come riporta anche il sito Davide Maggio, infatti, la conduttrice Francesca Fagnani ha rivolto una domanda all’intervistata. Pare, infatti, che tra lei e l’attore ci sia stata una storia d’amore. Questa relazione è stata scoperta dalla moglie, la quale avrebbe reagito come segue:

Lei ha avuto anche una storia d’amore con Roberto Benigni, ha detto: ‘La nostra storia fu interrotta quando gli telefonai ma fu la Braschi a rispondere al telefono e a dirmi: Non chiamare mai più’. Strano, che si aspettava un invito a pranzo?

Eva Grimaldi, però, ha tentato di sviare l’argomento affermando di non volerne parlare: “Non voglio parlare di Benigni, anche perché è una coppia felicemente sposata“. La conduttrice, non contenta, l’ha un po’ incalzata e insistendo leggermente le ha domandato se all’epoca lei fosse innamorata. Questa la replica: “Sì, molto. Benigni è un uomo molto affascinante, molto intelligente“. Eva, poi, ha anche aggiunto che pensa che l’attore fosse innamorato di lei a sua volta. L’argomento si è chiuso con: “Ma quanto è durata?“. L’altra ha detto: “Non una notte“.

La Grimaldi, quindi, è passata a raccontare del suo amore per Imma Battaglia e di come l’ha aiutata a superare dei brutti vizi presenti nella sua vita. L’appuntamento per tutte le dichiarazioni complete è per questa sera, 8 novembre2022, solo su Rai 2 a partire dalle ore 23:40. Non appena avremo maggiori informazioni vi aggiorneremo. Seguiteci per molte altre news.