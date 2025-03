“Vittima di abusi da piccola, a 30 anni costretta ad abortire”, con queste parole Eva Grimaldi a Verissimo ha raccontato due dei momenti più difficili della sua vita.

Le parole di Eva Grimaldi

Dopo il bel momento vissuto con Andreas Muller e Veronica Peparini, Silvia Toffanin oggi a Verissimo ha avuto una lunga chiacchierata con Eva Grimaldi e la moglie Imma Battaglia.

L’intervista ha toccato temi molto delicati e importanti, specie quando Eva Grimaldi ha rivelato di aver subito degli abusi da piccola:

“Sì, andavo alle elementari e avevo 9 anni. Lui era il classico amico di famiglia, un artigiano e stava preparando la nostra casa, quella nuova”. E un giorno proprio i suoi genitori gli affidarono Eva per mostrarle la casa nuova. Da lì l’ex gieffina ha ripercorso passo passo tutti i momenti, ricordando i dettagli dell’abitazione e cosa è accaduto dopo:

“Lui mi porta direttamente in camera e c’erano solo le reti dei letti. Io ho trovato abbastanza anomalo che mi portasse in camera, e non a vedere le altre stanze. Lui mi dice: ‘Mettiti sulla rete, vedi come si sta’. Mi ha messo seduta sulla rete e tirato le gambe, poi ha iniziato a toccare le cosce”.

Avvertito il pericolo Eva Grimaldi ha provato a dimenarsi e liberarsi di lui, ma ovviamente era un po’ complesso davanti a un uomo adulto:

“Mi ha preso con la forza e mi ha portato in bagno e ha iniziato a mastu****si. Io ho girato la faccia dall’altra parte, con lui con la mano che dovevo stare sempre ferma lì”. Eva Grimaldi ha ammesso di avere pianto in quel momento.

Una storia simile, anche se in un’età diversa e in un contesto differente, l’ha vissuta anche la sua compagna Imma Battaglia, che a Verissimo ha ammesso di non averlo mai detto a nessuno nemmeno lei.

Eva Grimaldi e sua moglie hanno spiegato quanto sia importante denunciare e affidarsi alle forze dell’ordine. L’attrice è anche tornata a parlare dell’aborto avuto a 30 anni, all’apice della sua carriera. Non ne aveva mai parlato con nessuno, se non con Imma:

“Le ho raccontato questa cosa orrenda. A 30 anni ho dovuto fare una scelta perché non avevo una posizione economica indipendente. Ero confusa e non sapevo dove volessi andare e non ho detto niente a questa persona. Non so se glielo dirò mai… anche Imma mi ha chiesto di dirglielo: Lei ha analizzato il fatto che è giusto dirglielo. Io ho sempre deciso da sola. Ho sempre tanti pesi enormi sulle mie spalle e quando ho visto Imma ho visto leggerezza”, ha concluso Eva Grimaldi.