Sul suo programma online “Falsissimo”, Fabrizio Corona ha diffuso la telefonata avuta con Angelica Montini: le dichiarazioni scottanti su Fedez.

Fabrizio Corona diffonde la telefonata scottante

Si torna a parlare di Fabrizio Corona e del suo Falsissimo, trasmissione online che a più riprese è stata dedicata a Fedez e Chiara Ferragni, alla loro rottura e presunti retroscena che hanno portato alla fine del loro matrimonio. Nonostante la presa di posizione del rapper milanese e dell‘influencer, Corona ha deciso di non fermarsi!

Come si legge su Fanpage.it nella puntata, divisa in due parti, compaiono degli estratti telefonici tra Fabrizio Corona e Fedez, in cui il rapper si becca i rimproveri per aver scritto allora fidanzato di Angelica Montini. Nel primo capitolo era emerso anche l’intervento dell’assistente del cantante, che aveva chiesto a Corona di non diffondere il materiale e prestare attenzione.

Nella seconda parte invece Fabrizio Corona ha ripreso la chiacchierata avuta con Angelica Montini, che aveva già lasciato Fedez. Come ripreso da Fanpage.it lei direbbe:

“Ti posso dire la verità, Fabrizio? È solo e ho paura che (Fedez, ndr)… perché mi manda messaggi deliranti, non da persona sana, non sta bene. Io gli voglio bene, in tutti questi anni non è mai uscito niente solo perché tengo a lui“. L’ex re dei paparazzi sarebbe così intervenuto sostenendo che il rapper avesse quasi un’ossessione per la ragazza, dato che è solo e insicuro. La Montini a queste parole avrebbe replicato con un: “Lo so, è ossessivo compulsivo, io ho paura”.

Nell’articolo in questione, Angelica Montini avrebbe confidato a Corona di aver visto Fedez nel periodo in cui era fidanzata, di stare bene con lui. Fino a che però non ha iniziato ad avere paura:

“Mi scriveva compulsivamente dalla mattina alla sera, quindi ho deciso di lasciare Romi (l’ex fidanzato, ndr), ma mi sono anche allontanata da lui. Stanotte mi ha scritto una caterva di messaggi deliranti e io gli ho scritto che non provo più queste cose per lui, dopo mi ha scritto: ‘Mi fai schifo’. Come fai ad amare una persona così? Io l’ho amato, ma ora non più“.

Questo avrebbe poi spinto Fabrizio Corona a fare una telefonata a tre con Fedez, in cui lei lo accusava di aver telefonato a tutte le sue amiche per dire che l’ex re dei paparazzi avrebbe divulgato tutto. La risposta del cantante pare sia stata stizzita, come se fosse consapevole che da lì a poco questi audio sarebbero usciti.

Il litigio sarebbe poi degenerato e a intervenire anche l’assistente del rapper, che avrebbe provato a portare in toni più riflessivi la conversazione tra Fedez e Angelica Montini.

Come la prenderanno ora le parti interessate? Novella2000.it chiaramente è a disposizione nel caso volessero intervenire per dire la propria.