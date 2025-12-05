Al Just Me di Milano va in scena l’innovazione: ecco come la nuova vettura intende ridefinire gli standard delle citycar

La metropoli di Milano ha fatto da cornice al lancio della recente creazione di casa Toyota: la nuova Aygo X Full Hybrid. La location prescelta per questa anteprima è stata il Just Me, noto locale della movida situato ai piedi della suggestiva Torre Branca. Qui, il marchio giapponese ha mostrato al pubblico la prima vettura full hybrid nel segmento A per il mercato europeo. Quella che poteva essere una semplice presentazione si è trasformata in un gala esclusivo dove stile di vita, avanguardia tecnologica e rispetto per l’ambiente si sono fusi, rispecchiando l’anima dinamica del capoluogo lombardo.

Un futuro urbano sostenibile

L’evento non si è limitato a mostrare il veicolo, ma ha voluto sottolineare la strategia del brand orientata verso una mobilità cittadina ecologica ed efficiente. I rappresentanti intervenuti hanno sottolineato come la Aygo X Hybrid costituisca “un passo decisivo verso una tecnologia accessibile e rispettosa dell’ambiente”, confermando la volontà di Toyota di guidare la transizione green in Europa.

Sebbene compatta nelle dimensioni, la protagonista dell’evento ha attirato l’attenzione grazie a un’estetica grintosa e al propulsore full hybrid di ultima generazione. Progettata per le sfide urbane, l’auto unisce stile, comfort e agilità, promettendo una guida fluida con emissioni e consumi ridotti.

Glamour e motori sotto la torre

Nel corso del party, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di esaminare la vettura, apprezzandone le finiture e le specifiche tecniche dal carattere decisamente metropolitano. L’ambientazione sotto la torre simbolo di Milano ha enfatizzato il legame tra identità urbana e innovazione.

Tra i presenti spiccavano figure di rilievo di Toyota Italia come il Direttore Commerciale Mariano Autuori e il Direttore Vendite Ennio Liberali, affiancati dal loro staff. Non sono mancati personaggi del settore motoristico e dei social, tra cui la pilota e influencer Elli Vignudelli e il pilota Gian Maria Gabbiani, oltre a diversi content creator amanti delle quattro ruote.

Sinregie vincenti e organizzazione

La serata, voluta da Toyota Italia insieme ai concessionari lombardi Autotorino, Sefcar e Spotorno, ha confermato la centralità di Milano come vetrina per le novità automotive.

La regia dell’evento è stata affidata alla SocialWave Agency, in partnership con Visionaire Events, Temptation Glam e il PR Antony Russo. Insieme hanno dato vita a un format coinvolgente capace di unire intrattenimento e comunicazione di prodotto. “Con questo debutto milanese, Toyota conferma la sua visione innovativa e l’impegno nel rendere accessibile la tecnologia ibrida a un pubblico sempre più ampio”, hanno rimarcato durante la festa, celebrando un mix perfetto di innovazione e lifestyle urbano.