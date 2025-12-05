Un resoconto dettagliato dell’esclusivo evento romano ideato da Maridi Vicedomini che ha unito moda, medicina e attualità con grandi ospiti…

Un resoconto dettagliato dell’esclusivo evento romano ideato da Maridi Vicedomini che ha unito moda, medicina e attualità con grandi ospiti e profonde riflessioni

Grande successo per “I due volti della bellezza”, il format ideato e curato dalla giornalista Maridi Vicedomini, che ha messo in scena un raffinato confronto tra bellezza esteriore e bellezza interiore. L’evento si è svolto nei suggestivi saloni del Circolo Canottieri Lazio di Roma, riunendo esponenti di spicco del mondo dello spettacolo, dell’impresa, del giornalismo e delle professioni italiane.

A inaugurare la serata, un talk show moderato dal giornalista Mattia Iovane, che ha dato voce a personalità del calibro di Nino Lettieri, couturier di fama internazionale, del chirurgo plastico e medico estetico Marco Ferretti e di Ciro Lombardo, amministratore unico di LO.GA.MED e titolare del brand SILÒ. Per la sfera della bellezza interiore, hanno preso la parola l’artista Dylan Nazari, l’imprenditrice e scrittrice Rossella Bentivoglio e l’esperto di finanza Corrado Garofalo.

La visione di Nino Lettieri

Profonda e intensa la riflessione di Nino Lettieri, che ha affermato: “La bellezza è carisma, non esistono persone brutte”, sottolineando il legame tra moda e femminilità. Lo stilista ha espresso gratitudine verso le donne della sua vita, dichiarando: “Sono sempre stato circondato da donne che sono state la colonna portante della mia vita. Devo tutto alle donne e questa sera desidero rendere omaggio a Mita Medici, presente in sala, mia fonte di ispirazione per le mie creazioni.”

Sul concetto di eleganza, Lettieri ha aggiunto: “Non esistono abiti in grado di rendere iconica una donna, né i miei, né quelli di altri. L’iconicità è carismatica. A volte basta un semplice tubino per emergere, più di un abito prezioso.” Il couturier ha poi guardato al futuro della moda, denunciando gli sprechi di produzione e indicando nel vintage una seconda vita per l’invenduto. Ha inoltre lanciato un allarme importante: “C’è un elemento molto pericoloso che rischia di togliere moltissimo alla creatività: l’intelligenza artificiale. Dobbiamo proteggere tutto ciò che nasce dalle mani: pittura, scultura, moda, scrittura, musica.”

Responsabilità e consapevolezza

In collegamento da remoto, Marco Ferretti ha affrontato il tema della medicina estetica tra etica e nuovi fenomeni sociali, affermando con decisione: “Oggi c’è chi regala un seno nuovo per i 18 anni, o chi ricorre alla rinoplastica a 14. Non dobbiamo mai dimenticare il codice deontologico. Prima bisogna informarsi e affidarsi a un bravo chirurgo generale.” Un richiamo importante alla responsabilità medica in una società dove il ritocco si è ormai normalizzato.

La giornalista Sonia Sarno ha poi aggiunto: “Essere bella mi ha aiutata, certo. Ma la bruttezza non esiste più: oggi tutti possono migliorarsi senza stravolgersi. I difetti ci identificano.” L’attrice Mita Medici ha condiviso una riflessione profonda: “La bellezza mi ha aiutata, ma non le ho mai dato troppo peso. Ho sempre creduto che ciò che affascina davvero sia il comportamento e l’intelligenza.” Sul fronte scientifico, Ciro Lombardo ha dato un contributo prezioso parlando di cosmeceutica consapevole: “Ci sono prodotti che possono danneggiare anziché migliorare, se non si presta attenzione alla loro composizione e ai processi tecnici. La ricerca sta aprendo strade importanti, anche in relazione a malattie gravi come il cancro.”

Solidarietà ed emozioni

Momento di forte intensità emotiva l’intervento di Rossella Bentivoglio, che ha dedicato il suo discorso ai bambini di Gaza, invitando il pubblico ad alzarsi in piedi “in segno di solidarietà per le sofferenze subite nel mondo dell’infanzia palestinese”. L’imprenditrice ha poi presentato il suo primo libro, “Quando da un grande dolore…”, dedicato al tema della depressione e della rinascita, raccontando la sua personale esperienza: “A salvarmi la mia psiche è stato un disegno dei bambini di Gaza. La bellezza può curare.”

L’intervento del tributarista Corrado Garofalo ha chiuso la serata, illustrando le soluzioni economiche per chi desideri investire su se stesso, dicendo: “Il miglioramento estetico, così come la crescita personale, può essere sostenuto attraverso strumenti finanziari mirati.”

Gran finale e ospiti vip

A seguire, un elegante dinner buffet ha suggellato lo scambio di auguri di Natale, culminando con la degustazione di caffè Kamo, omaggio alla cultura partenopea nel mondo. Tra gli ospiti presenti, la Principessa Maria Pia Ruspoli, le attrici Maria Monsè, Mita Medici, Mita Medici, Marta Bifano, il Prefetto Fulvio Rocco, gli Avvocati Raffaele Condemi, Antonio Maria Sessa, Chiara Ricci, Irene Bozzi, Patrizia Caimmi, Diana Torrice, Giuseppe Melis, Antonio e Ivana Pettinelli, Alessandro e Laura D’Orazio, Salvatore Paravia e la giornalista del TG1 Sonia Sarno.

La redazione

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X