Antonino Spadaccino, storico ex allievo di Amici, ha raccontato di aver ricevuto un insulto omofobo molto grave. Ecco tutto ciò che ha rivelato lui stesso sul palco del Pride di Napoli.

La replica di Antonino Spadaccino

Antonino Spadaccino ha raggiunto il successo dopo la vittoria di Amici nel 2004 e da quel momento ha rilasciato diversi album e ha partecipato a vari programmi televisivi. Tra questi possiamo citare ben tre edizioni di Tale e Quale show come concorrente.

LEGGI ANCHE: Concerto sotto la pioggia per Ultimo, che si commuove mentre i fan cantano in coro ‘Piccola stella’ (VIDEO)

Oggi però vi vogliamo parlare di ciò che gli è capitato alcune settimane fa e che lui stesso ha raccontato sul palco del Napoli Pride, come potete vedere nel video qui sotto. Il cantante ha ricevuto un commento in cui, perché omosessuale, sarebbe stato esortato a ‘comprarsi una corda‘:

“Qualche settimana fa sono stato ospite del Pride di Roma, ho postato delle foto di questa giornata meravigliosa. Non mi era mai successo in vita mia e tra i tanti commenti ho letto qualcuno che diceva: ‘Comprati una corda, sai già cosa farci perché sei diverso’.

Io ho pensato che ho 42 anni e sono abbastanza grande per capire che è solo un commento, ma immagina un ragazzino qualsiasi che ora vive la tematica del coming out. Magari fa una stro**ata, ci crede e fa qualcosa che non dovrebbe fare. Sì, io sono diverso e per fortuna non assomiglio a quella gente di m**da”.

Antonino Spadaccino ha quindi voluto raccontare l’episodio perché commenti del genere potrebbero portare i più giovani e i più fragili a commettere gesti terribili verso loro stessi. Speriamo che il suo messaggio possa arrivare a più persone possibile e possa riuscire a far cambiare anche un solo individuo nel mondo.