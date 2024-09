Ieri ad arrivare sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia sono stati Giulia De Lellis e Geolier. I due hanno preso parte alla realizzazione del corto 101% di Andriy Odlyvanyy.

Giulia De Lellis e Geolier insieme a Venezia

Solo pochi giorni fa, sui social, Giulia De Lellis ha annunciato che quest’anno avrebbe preso parte alla Mostra del Cinema di Venezia non come ospite, bensì in un ruolo tutto nuovo: quello di attrice. In merito l’influencer ha affemato: “Non mi sono dimenticata di dirvi una cosa, stavo solo aspettando il momento giusto. Sono super felice perché quest’anno sarò per la prima volta al Festival del Cinema di Venezia come attrice. Per questo progetto meraviglioso con Serena Corvaglia alla regia, è una produzione di Rai Cinema. Sarà un progetto che secondo me vi piacerà, a me è piaciuto. Non solo farne parte ma anche in generale”.

Ieri così Giulia è arrivata a Venezia in qualità di attrice, dopo aver preso parte alla realizzazione del corto 101% di Andriy Odlyvanyy. L’anteprima del progetto si è svolta alle ore 19 presso la Sala Giardino e la De Lellis ha sfilato sul tappeto rosso insieme alla regista e al resto del cast, Andrea Arru, Daniele Davì, Sofia Iacuitto, Luca Ribezzo e Krizia Moretti. Ma non solo.

Ad apparire sul red carpet insieme a Giulia De Lellis c’era anche Geolier. Il motivo? Proprio il rapper si è occupato della colonna sonora del corto. All’interno del progetto sono ben due le canzoni dell’artista partenopeo che possiamo ascoltare: “El Pibe de Oro” e “Una come te”.

Grande emozione per Giulia, che dopo aver preso parte per anni alla Mostra del Cinema di Venezia in qualità di influencer, quest’anno può vantare un nuovo successo. Alla De Lellis dunque facciamo un enorme in bocca al lupo per questa nuova esperienza.