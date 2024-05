Giuliano e Veronica Peparini fanno concorrenza ad Amici e aprono una loro scuola per talenti

NEWS

Andrea Sanna | 16 Maggio 2024

I due ex di Amici Giuliano e Veronica Peparini aprono una scuola di danza dedicata ai talenti di varie discipline

Arriva la Peparini Academy, una scuola pensata da Giuliano Peparini con l’aiuto di sua sorella Veronica Peparini. In cosa consiste e chi sono gli insegnanti (noti) che faranno parte di questo importante progetto.

La scuola di Giuliano e Veronica Peparini

C’è una grande novità che siamo certi interesserà a molti artisti! Come fa sapere SuperGuida TV, Giuliano Peparini ha aperto una scuola di arti performative, che porta il nome di Peparini Academy. Al suo fianco, ovviamente, non poteva di certo mancare Veronica Peparini, sua sorella.

Più nel dettaglio si tratta di 2000 quadrati dove si trovano diverse sale, dedicata alla danza, ma anche ad altre discipline quali canto, recitazione, spazio per arti circensi, una sartoria e diversi uffici. Nel cast però non troveremo soltanto Giuliano e Veronica Peparini A condividere questa esperienza altri professionisti di livello, pronti a seguire sia chi ha già delle ottime basi e lavora nei mondi citati, così come esordienti o semplici appassionati.

Nel cast con Veronica Peparini per il ballo c’è anche Andreas Muller. Mentre per il canto ci sarà Beppe Vessicchio. Insomma davvero una grande iniziativa quella lanciata! A SuperGuida TV l’ex prof di Amici ha parlato del progetto di suo fratello: “Questo progetto è venuto da sé senza che io e Giuliano ci dovessimo confrontare. La danza e l’arte in generale fa parte del nostro DNA”.

Un investimento senza dubbio importante per il nostro Paese e per i giovani talenti che ne fanno parte, iniziativa portata avanti da Giuliano, con il supporto di Veronica Peparini. La Peparini Academy può essere certamente un’ottima iniziativa. Il ruolo dell’insegnante di sicuro non è semplice, dato che dovranno capire se effettivamente un allievo ha o meno talento, se si può dunque proseguire ne lavoro o meno e magari aiutarlo a percorrere nuove strade.

La stessa Veronica Peparini ha ammesso che non è sempre facile: “Per me mi approccio ai ragazzi non direi mai loro di cambiare. A volte un ragazzo che inizia con delle difficoltà potrebbe poi cambiare improvvisamente, migliorarsi e diventare bravissimo in qualsiasi disciplina”, ha concluso.

Quindi una nuova avventura per Veronica e Giuliano Peparini, ai quali facciamo il nostro in bocca al lupo!