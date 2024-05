Ex prof di Amici pronta a tornare nella scuola: “Non mi precludo nulla”

NEWS | Spettacolo

Andrea Sanna | 16 Maggio 2024

Amici

Un’amata ex insegnante della scuola di Amici ha rilasciato delle dichiarazioni a proposito del talent e di un suo possibile ritorno in futuro. Sembra proprio che la coreografa non si precluda nulla e potrebbe pensarci, chissà! Scopriamo chi è e le sue parole.

Amici, ex prof pronta a tornare

A SuperGuida TV Veronica Peparini ha rilasciato alcune dichiarazioni, dove ha parlato di tanti argomenti, dal rapporto con Giulia Stabile a molte altre curiosità. Il sito ha avuto modo di chiacchierare con lei in occasione della Peparini Academy, la scuola di arti performative di Giuliano Peparini. Una delle tante domande poste all’insegnante è un suo possibile ritorno come docente tra i banchi di Amici. A riguardo pare proprio che l’insegnante non voglia precludersi nulla:

“Non mi precludo nulla. È una bellissima esperienza”, ha precisato fin da subito. Poi ha aggiunto: “Amici ha permesso di portare la danza e il canto nelle case degli italiani”, ha detto Veronica Peparini con convinzione. Quindi semmai dovesse ripresentarsi l’occasione è molto alta a probabilità di una sua partecipazione al talent show condotto da Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE: Annalisa sogna un duetto con Alessandra Amoroso ed Emma (e noi approviamo)

Per ben 10 anni Veronica Peparini ha ricoperto il ruolo di docente nella scuola di Amici e, nel corso del suo percorso come insegnante, ha scovato tantissimi ballerini, oggi diventati professionisti di alto livello. Lei stessa a SuperGuida TV ha ricordato che durante la sua avventura nel talent ha visto tantissimi talenti e in questo ha avuto davvero un buon fiuto:

“Forse è capitato che avrei voluto che qualche ragazzo ce la facesse e invece poi non ce l’ha fatta”. L’insegnante ha ricordato: “In questi anni sono rimasta in contatto con molti ragazzi della scuola di Amici e con alcuni di loro ho instaurato una bella amicizia”, ha fatto sapere Veronica Peparini al sito.

LEGGI ANCHE: Indiscrezione dal dietro le quinte di Amici: “Holden sarebbe molto preso da Sarah”

Dunque nonostante gli anni trascorsi in tanti sono rimasti in contatto con l’ex insegnante, ora loro amica.