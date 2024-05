Veronica Peparini e Giulia Stabile hanno litigato? L’ex professoressa di Amici dà la sua versione dei fatti

NEWS

Nicolò Figini | 16 Maggio 2024

Da diverso tempo si vocifera di alcune tensioni tra Veronica Peparini e Giulia Stabile. Per tale motivo l’ex insegnante di Amici è intervenuta per chiarire come stanno davvero le cose.

La risposta di Veronica Peparini su Giulia Stabile

In occasione dell’inaugurazione della Peparini Academy, scuola di arti performative di Giuliano Peparini, tra i presenti è stata vista anche Veronica Peparini. L’ex maestra di danza di Amici ha preso parte all’evento per sostenere il fratello e in questa occasione ha anche rilasciato un’intervista ai microfoni di SuerGuidaTV.

Durante la chiacchierata ha fatto riferimento al suo ruolo di insegnate, di mamma e anche alla nuova edizione del talent. Veronica ha quindi rivelato che cosa pensa di Marisol e Dustin, arrivati alla puntata finale del Serale:

“Sono due eccellenze della danza. Sono due bravissimi ballerini che hanno tantissimo talento. Ben venga la vittoria sia dell’uno che dell’altra. Sono veramente preparati”.

In seguito le è stata posta anche una domanda in merito ai chiacchierati screzi tra lei e Giulia Stabile. Girava voce infatti che tra la ballerina e Veronica Peparini fosse accaduto qualcosa perché avevano anche smesso di seguirsi sui social. Tuttavia l’ex professoressa di Amici ha rivelato che non ci sono tensioni tra loro e le ha augurato il meglio per il futuro:

“Non è successo nulla. Giulia è una ragazza molto giovane e quindi non potrei pensare di far succedere qualcosa. È stata mia allieva, seguiva i miei corsi e quelli di Andreas ancora prima di entrare ad Amici e l’ho portata io nel programma. Ben venga il suo successo”.

Questa dichiarazione, quindi, metterebbe un punto alla questione da parte della Peparini. Ovviamente non abbiamo motivo di credere ci sia altro sotto e tutti i fan adesso potranno dormire sonni più tranquilli con la consapevolezza che i rapporti tra loro sono distesi.